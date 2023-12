Nueva confirmación de nombres para el Gabinete de Carlos Munisaga en Rawson

El último jueves, Tiempo de San Juan confirmó que Sebastián Chirino, dirigente con orígenes giojistas, será el titular de la Secretaría de Gobierno y Desarrollo Productivo. La trayectoria de Chirino se remonta a la creación de la Unidad Básica Patria Grande -que no debe confundirse con el partido- y la coordinación del Centro Integrador Comunitario de Médano de Oro. Fue concejal por la lista de Juan Carlos Gioja y un firme defensor del proyecto. Luego integró el equipo de trabajo de Rubén García, mientras estuvo bajo el ala del giojismo. Y finalmente recaló con Munisaga. No fue una sorpresa. Fuentes del mismo giojismo dijeron que no pudieron "contener" al joven y que "lo dejamos ir".

Por otro lado, un nombre fijo en el armado de Munisaga será Adriel Fernández, todavía a cargo del Servicio Penitenciario Provincial. Será secretario de Modernización. Lo confirmó el propio funcionario, en septiembre, durante una entrevista en Radio Sarmiento: "Me ha invitado a seguir conformado su equipo de trabajo como lo vengo haciendo en los últimos 8 años. No corresponde que diga yo dónde". Naturalmente, se especula con que arribe a un cargo relativo a la seguridad.

En las últimas horas, de manera indirecta, se hizo público el nombre del flamante designado en el área de Juventudes de Rawson. Será Fernando Peñaloza. El encargado del anuncio no fue el jefe comunal electo, sino el actual director de Juventudes de la provincia, Emiliano Paradiso, a través de las redes sociales. Posteó una foto con el nuevo referente.

Otro nombre que sonó es el de Florencia Peñaloza, que dejará la banca como diputada provincial y no tiene un destino asegurado. La mujer es una íntima colaboradora de Mauricio Ibarra, socio y mentor de Munisaga. Son compañeros de espacio político. Al igual que Sebastián Zamora. El joven es ficha puesta para el área de comunicación municipal. Es un hombre de confianza del electo y con trayectoria en los medios de comunicación.

Quizá el motivo del silencio sobre el Gabinete rawsino sean las negociaciones con distintos sectores del peronismo. Munisaga busca posicionarse dentro del Partido Justicialista. Durante los últimos meses, en los pasillos del Centro Cívico y de Casa de Gobierno, fue descripto como una "ambulancia" para los funcionarios caídos. Tal vez el más importante de los nombres que recogería es Marcos Andino, que ostenta el cargo de presidente de la Junta Departamental, y es una alternativa para la secretaría de Inclusión Social.

Además, hay varios que serán de la partida desde el 10 de diciembre, pero no en puestos rutilantes. Por ejemplo, la actual directora de Emprendedores Sociales, Verónica Días, y el ex director de Gestión de Proyectos en la Secretaría de Ciencia y Técnica, Ángel Torres. Otro que está en la mira es el director de IPV, Marcelo Yornet.