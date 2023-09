No avanza la reforma de la Ley de Alquileres y los inquilinos de San Juan realizan un pedido particular

El medio dictamen que busca la reforma de la Ley de Alquileres que salió de Diputados tuvo su parate en la Cámara Alta. Sucede que los senadores no llegaron a un acuerdo en comisiones y si bien se esperaba que se reanudara esta semana la discusión, eso no sucederá. En el medio, los inquilinos de todo el país, incluido San Juan, se unieron para realizar un pedido en sintonía con sus necesidades.

Política No hubo acuerdo y los cambios en la Ley de Alquileres se dilatan

La sesión en Senadores estaba prevista para este miércoles, pero fue suspendida, por lo que el debate deberá esperar una semana más. Postales de Buenos Aires reflejan que la decisión se dio porque hay legisladores del oficialismo con problemas de salud, por lo que no llega con los legisladores necesarios para el quórum.

En discusión estarán dos proyectos. Por un lado, el oficialismo propone mantener los contratos por tres años, actualizar los alquileres de manera semestral, eliminar los adelantos de alquileres y que el índice de cálculo de actualización sea el coeficiente Casa Propia que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y que tiene en cuenta el menor índice entre el promedio de variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período.

Del otro lado de la vereda se encuentra la reforma que cuenta con el apoyo de la oposición, liderada por Juntos por el Cambio. Los legisladores apoyan el dictamen que se obtuvo en Diputados, que propone contratos por dos años, actualización cada cuatro meses y que las partes fijen los índices de actualización.

Ante la suspensión de la sesión programada para mañana, desde la Federación de Inquilinos Nacional, donde tiene una activa participación San Juan, solicitaron que se decrete la extensión de los contratos. “El desconcierto creado por el mercado inmobiliario y la falta de compromiso de parte del ejecutivo provincial actual tanto del gobernador Sergio Uñac y el futuro gobernador electo, Marcelo Orrego, que hacen caso omiso y no acceden a los pedidos de reunión; como también la ausencia de los diputados Walberto Allende y Fabiola Aubone, que no sé presentaron a la cámara el día de tratamiento, el voto de la diputa Susana Laciar y Marcelo Orrego en contra de los inquilinos, la ausencia de los senadores, da a entender que la problemática de vivienda no les interesa, por lo menos sus actitudes así lo demuestran”, señaló el presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán, en un comunicado.

El pedido puntual de los inquilinos es que el presidente, Alberto Fernández, formalice la extensión de los contratos de alquiler por medio de un decreto, ya que sostienen que las mobiliarias están trabajando los nuevos contratos con plazos menores a un año. “Más allá de cuestiones legales, necesitamos que el Estado gobierne y garantice de manera urgente la vivienda de 10 millones de inquilinos e inquilinas”, finaliza el comunicado.

Con todo este panorama, se espera que las novedades se den la próxima semana, cuando los legisladores de la Cámara Alta se reúnan en el recinto para debatir que sucederá con la ley que regula los alquileres. Otro tema que se tratará será la ley para regular el negocio de los alquileres temporarios.