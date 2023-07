Nancy Picón no descarta ser parte del gabinete de Orrego

La orreguista Nancy Picón es precandidata a diputada nacional de la lista de Juntos por el Cambio que lleva a Horacio Rodríguez Larreta para presidente y no descartó formar parte del futuro gabinete provincial, si Marcelo Orrego se lo pide. El nombre de la dirigente, que integra de la mesa chica de Producción y Trabajo, suena para el Ministerio de Desarrollo Humano, porque ella fue entre 2015 y 2019 directora de Acción Social de la Municipalidad de Rivadavia, que comanda el vicegobernador electo Fabián Martín.

La actual diputada provincial encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio por la línea larretista y tiene chances de ser electa para las PASO de agosto y para las generales de octubre. De manera que en diciembre podría ser diputada nacional electa. O no. Pero su nombre está siempre bien considerada entre los alfiles de mayor confianza con los que cuenta el santaluceño.

La abogada, consultada este jueves en una entrevista en Radio Sarmiento, dijo que de ser convocada estará donde la llamen, porque se considera "soldado de la causa". Analizó sobre su expertise que "es verdad que esto es casi como un antecedente, de haber trabajado en Acción Social en Rivadavia. En principio nosotros tenemos la cabeza en nuestras elecciones, en dar lo mejor y poner todo de nosotros en beneficio de San Juan. Donde decidan que debo estar en este proyecto voy a estar. Así lo he hecho desde el primer momento y así voy a seguir haciéndolo, la verdad es que donde más sirva, donde mejor consideren ellos que son quienes dirigen este proyecto que yo puedo ser útil voy a estar, para verdaderamente cambiar la situación en la provincia".

La abogada se suma así a la visión del primer candidato a senador en la misma lista, Emilio Achem, quien este miércoles en declaraciones a Canal 13 San Juan, también aseguró que estará donde le diga Orrego, más allá de que sea electo o no para el Congreso.

Picón viene de ser candidata a intendenta de Rivadavia, con una interesante cosecha de votos, que aportó debido a la ley de lemas a su contrincante en la interna pero compañero de espacio, Sergio Miodowsky, quien es ahora intendente electo.

Sin dilemas por Bullrich

Antes del cierre de inscripción de candidaturas, Picón se mostraba más cercana a Patricia Bullrich, no obstante terminó siendo precandidata de Rodríguez Larreta. Sobre este escenario, la precandidata a diputada nacional analizó que "yo siempre dije que por ser mujer creo que una empatiza un poco por ahí. Pero creo que los dos son excelentes candidatos, que se diferencian en el cómo pero no en el qué. Ambos tienen clarísimo qué es lo que hay que cambiar en este país, pero tienen diferentes cómo. El de Horacio Rodríguez Larreta es el que el que nosotros estamos acompañando y el que vamos a acompañar y no está mal que así sea. Finalmente ambos son del mismo espacio y lo importante es que después del 13 de agosto todos vamos a trabajar juntos por lo que haya decidido la sociedad".