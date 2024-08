"Montecarlo o Vietnam": la metáfora de Cerimedo sobre el cortocircuito en la Secretaría de Deportes

Cabe recordar que La Rosca de este diario publicó que, aparentemente, hubo una discusión en la primera semana de gestión que marcó la relación entre los funcionarios. El motivo del intercambio de palabras fue el estado de las oficinas.

Por eso, el excandidato a intendente de la Capital decidió "hacer base" en la sede que está por calle San Luis, lejos de la central, ubicada por Mitre frente a la Plaza 25 de Mayo. "No vas a encontrar una foto juntos", desafió una fuente a este diario. Hay dos en circunstancias institucionales: la presentación del Ironman 70.3 y una reunión entre el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y la Secretaría de Ambiente.

Cerimedo se encargó de aclarar el tema. "Cuando llegué al edificio -calle Mitre- no tenía oficina directamente. Pero también hubo una decisión estratégica", dijo y explicó la situación con una metáfora: "Montecarlo o Vietnam".