Mirá a quiénes trató de "imbéciles" Javier Milei

Para Milei, hablar de "atraso cambiario” es propio de economistas "que para justificar y lavar sus errores hacen argumentaciones poco felices, que hablan más de lo que quieren que pase de lo que verdaderamente tiene que ocurrir".

"Hay sectores que les conviene que haya salarios en dólares bajos y más pobres y más indigentes, y nosotros creemos que funciona desde otra manera la situación", consideró Milei.

"El problema argentino no es monetario, es un problema de competitividad y eso no se arregla devaluando", sostuvo el presidente, que calificó de "imbéciles" a los que ven "el tipo de cambio está atrasado y que hay que devaluar". "El problema argentino no es monetario, es un problema de competitividad y eso no se arregla devaluando", sostuvo el presidente, que calificó de "imbéciles" a los que ven "el tipo de cambio está atrasado y que hay que devaluar".

Para Milei, eso "lo único que va a hacer es distorsionar la señal de precios, hacer caer brutalmente los salarios en dólares, generar pobres e indigentes, y no termina de arreglar el problema".

"Hay un tipo de cambio libre y uno que nosotros vamos controlando, puede haber fluctuaciones, pero no tienen que ver con las características del funcionamiento del sistema", remarcó.