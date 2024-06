Contundente: Milei afirmó que hubo inflación 0 en la tercera semana de junio

"No hay país del mundo que no reconozca nuestra tarea titánica en términos del ajuste que estamos haciendo, ponderan nuestra política", celebró el mandatario, en diálogo con radio Mitre, este lunes por la mañana. Al tiempo que sostuvo que, "empiezan a aparecer indicios de que las cosas están funcionando" en relación a la inflación 0, un hecho que no se registraba en la economía argentina hace 30 años. "Hubiera sido una catástrofe si no actuábamos correctamente" advirtió el mandatario.