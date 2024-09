Milei dejará de pagar pasajes y viáticos a los integrantes del Parlasur: cómo afecta a San Juan

En ese sentido, anunció que el Estado no va a seguir pagándoles los viáticos ni los pasajes a los Parlamentarios del Mecosur "porque no corresponde". "No son funcionarios de la administración pública nacional ni son parlamentarios nacionales designados", explicó.

Adorni redobló las críticas contra el exministro de Economía y excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, por el impacto del “plan platita” del 2023 durante el período electoral: “Massa año pasado recurrió al ‘plan platita’, en período electoral emitió 13 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). No es un dato menor, marca que nos empobrecieron, que nos dejaron al borde de ser un país con casi todos los habitantes pobres”.

El vocero presidencial reclamó “terminar con la retórica de los hipócritas, que cuando gobiernan encuentra las mil y una excusas para no cumplir lo que prometen, la pandemia, la invasión de Rusia en Ucrania... Memoriosos selectivos que encerraron a los argentinos dos años y cuando son oposición le exigen al Gobierno resolver los problemas que ellos no solo generaron sino que no resolvieron en los últimos 16 años”.

Adorni advirtió: “La última híper de los argentinos en el 89-90, bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, llevó la pobreza de 20% medida en mayo a 47% medida algunos meses después en octubre, derivando en una catástrofe económica y social. Y cuando hablamos de hiperinflación vemos lo importante de haberla evitado, cuando uno toma esta referencia de cómo se incrementó la pobreza con la última hiperinflación conocida en la Argentina”.

El vocero presidencial dijo: “La pobreza se hubiese llevado de cerca de 40% a cerca del 95%, hubiésemos entrado en un mar de pobreza absoluta en la Argentina si no se evitaba la hiperinflación. Por eso es importante haber logrado evitarla y a menudo reiteramos esto, no es un tema menor”.