¿Mauricio Macri podría ir al segundo debate presidencial?

Mauricio Macri se enredó al responder una tanda de preguntas de alumnos de la universidad de Harvard al hablar sobre política nacional. La serie de frases, en un intrincado inglés, que profirió el ex presidente dejaron la sensación de que, realmente, desea el triunfo de Javier Milei en las elecciones de octubre, con el que comparte “las ideas de la libertad”.

La misma Patricia Bullrich debió llamarlo, conocidas las declaraciones, para aclarar el tema. Tras la conversación Bullrich no se mostró muy amable, y reveló que le marcó la necesidad de fortalecer un discurso de unidad y de triunfo.

“Estamos en el medio de una pelea electoral y no me parece que en este momento podamos discutir eso porque justamente nuestra fortaleza en esta contienda electoral es nuestra capacidad parlamentaria. No es el momento para discutir ese tema“, dijo Bullrich.

La actitud de Macri fue criticada por otros dirigentes de la alianza. El novel cambiemita José Luis Espert posteó fuerte: "Yo le diría a Macri que se afilie a La Libertad Avanza y listo, terminemos con esta historia. En Juntos por el Cambio, el liberalismo es serio y en serio. Nada de kirchnerismo de segunda generación como el de Milei”

Algunos libertarios avivaron las llamas y aprovecharon el conflicto. El candidato a jefe de gobierno porteño Ramiro Marra tuiteó: "Parece que ahora lo quieren jubilar a Macri por estos dichos. Mauricio, ya todos saben que votás a Javier Milei y mientras otros te quieren echar, nosotros te damos la bienvenida a La Libertad Avanza”.

Leña al fuego echó también el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba, un filibustero que aborda espacios políticos con encuestas y slongans a falta de sables y arcabuces. Durán Barba aseguró que “Macri tiene a Milei cerca de su corazón”, y esto complicó más al ex mandatario itinerante.

image.png Jaime Durán Barba

Desde el macrismo aseguran que lo de Durán Barba es la forma de cobrar con insidia alguna cuenta que no fue saldada en metálico. En el Macri team habrían aprovechado que el consultor, en varias oportunidades, habría sobreactuado la pasión jurando y perjurando que el por el ex presidente trabajaría hasta gratis, tal era la admiración que el empresario le provocaba. Pues bien; gratis, dijeron.

Este clima enrarecido, con una Bullrich que hasta el affaire Insaurralde estaba indiscutiblemente fuera del ballotage, y gracias a los servicios voluntarios o involuntarios de la dupla Insaurralde-Clérici ve una luz al final del túnel, precisa del fin de la polémica interna para competir en noviembre.

Una posibilidad que se barajaba era exigirle a Mauricio Macri que llegue hasta la Facultad de Derecho de la UBA este domingo, donde se realizará el segundo debate presidencial. El problema, al menos el que se puede justificar, es el tiempo. Hoy Macri hablará en un foro guatemalteco, charla a la que estarán atentos desde el bullrichismo, con el libertarianómetro encendido. Para llegar a hora debería realizar una perfecta carambola de combinaciones, o llegar en algún vuelo privado. Desde su entorno sugirieron que, si no llega, vayan arrancando.

El otro problema es si realmente Mauricio Macri está dispuesto a semejante compromiso con Patricia Bullrich. Macri está convencido de que no necesita ni frases ni presencias para ratificar la conducción política de su espacio, y no obedece órdenes. Por otro lado, podría afirmarse en el rol de pater familia del liberalismo nacional dejando establecida, más allá de aclaraciones de ocasión, la idea de que si gana Bullrich él gana, y si gana Milei, también.