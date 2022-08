Massa debutó con la Mesa de Enlace: sin definiciones

No hubo definiciones y se volverán a ver las caras en 10 días. Dentro de esta decena de días se armarán cuadros técnicos que se reunirán entre ellos. Hoy a Massa lo acompañaron el actual y ex secretario de Agricultura, Juan José Bahillo y Julián Domínguez . También estuvo presente el titular de la Aduana, Guillermo Michel, quien funciona como una suerte de viceministro de Massa en esa cartera.

Por parte de la Mesa de Enlace estuvieron presentes Carlos Achettoni (presidente de Federación Agraria FAA), Jorge Chemes (titular de la Confederación Rural CRA), Nicolás Pino (presidente de la Sociedad Rural SRA) y Elbio Laucirica (vice de Coninagro).

De parte del gobierno hubo silencio total antes, durante y después de la reunión. Decidió dejarle la comunicación del encuentro al sector del agro. Una persona del riñón de Massa fue categórica sobre esta decisión: "No vamos a hacer comentarios nosotros. Que se giren ellos". Desde el Ministerio dejaron trascender que "Massa fue a escuchar, fue a tomar nota de las preocupaciones, y a partir de eso armar una hoja de ruta de trabajo. No era algo que se buscó comunicar, fue una reunión de trabajo. Cada parte después cuenta su posición".

Tras la reunión, la Mesa de Enlace improvisó una conferencia de prensa en la calle para contar detalles. El campo reconoció que Massa les pidió "privacidad" sobre este encuentro. El campo igualmente salió a hablar. Nicolás Pino calificó la reunión como “una primera reunión de trabajo normal” y dijo que le presentaron todas las demandas que están pidiendo el sector del campo. Por su parte, Achettoni sostuvo “que no tienen nada que esconder” y que más allá de los nombres propios hay que tener un plan y consenso. “Necesitamos que desafecten la parte impositiva y la dualidad cambiaria”, dijo.

Asimismo, Laucirica pidió “un cambio de rumbo en la política”. Y Jorge Chemes expresó que “si no hay una señal que muestre un cambio, esta reunión no tendría resultados”. Agregó: “Si no tenemos la posibilidad de pensar que este país va a cambiar no hay sentido de nada. Tiene que ser lo más rápido posible porque la gente está en una situación crítica y hay que mostrar hechos. El gobierno tiene que tomar medidas que generen confianza de forma urgente”. Y cerró el dirigente rural: “La gente tiene que entender que las soluciones inmediatas son difíciles de conseguir. La decisión es del gobierno y es el gobierno el que tiene que cambiar las cosas”.

El desafío de Massa es lograr acumular reservas en el Banco Central. Por eso depende de la liquidación del sector agroexportador que pisa toneladas de soja y trigo. Es la clave para "la fábrica de dólares" que quiere el tigrense. Su objetivo es obtener de entre 5 y 7 mil millones de dólares en los próximos 60 días.

De acuerdo a datos de la consultora Geres, al 20 de julio, los productores vendieron el 47,4% de la cosecha de soja 2021/22 (44,0 millones de toneladas). Esto es 11,5 puntos porcentuales inferior al promedio del último lustro (58,9%), lo que implica un relevante retraso en las ventas. La retención estimada de soja a la fecha equivale aproximadamente a unos U$S 3.000 millones.