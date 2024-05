Martín Menem para Tiempo de San Juan, durísimo con el PJ: "El justicialismo está en deuda con Menem, no así Javier Milei"

-Toda la Ley Bases va a generar un impacto importante en la Argentina, tal vez puntualmente el RIGI por ser un régimen para grandes inversiones, un modelo que tiene una réplica en otros países y que ha funcionado muy bien y teniendo en cuenta el tema energético y el tema minero, pueda generar una mayor volumen de inversión y esto se va a traducir en trabajo, en actividad económica en las provincias con lo cual entiendo que podría colaborar mucho con la zona de Cuyo.

-¿Conseguir los votos en Diputados para darle media sanción a la Ley Bases contando con menos voluntades se debe: a las coincidencias con el rumbo que plantea el presidente Milei para el país pero un poco por su gen Menem?

-Se ha trabajado mucho en la Ley Bases. Se ha trabajado desde el 27 de diciembre todos y cada uno de los días hasta el día 30 de abril, que se sancionó. Al principio, con el primer intento que no pudimos llevar adelante por febrero, y el segundo intento que terminó con la media sanción a fines de abril. No es un tema de genes, me gusta trabajar y conseguir objetivos. La ley era un objetivo que votó la gente en noviembre el día del balotaje, la gente decidió este camino y nosotros tenemos la obligación de trabajar en la agenda de la gente que es la agenda de la libertad y que Argentina vuelva a estar donde supo estar hace 100 años. El gen Menem es gen de trabajo y estar convencido ideológicamente para donde tenemos que ir.

-¿Milei es el presidente que mejor supo interpretar a su tío aún no viniendo del peronismo? ¿El peronismo siempre estará en deuda para usted con Carlos Menem?

-Creo que no es un tema de interpretar, creo que el rumbo que eligió Javier Milei se asemeja mucho al que había elegido Menem en los '90 desde un lugar distinto. Menem llega desde el justicialismo y Javier Milei llega como un outsider, totalmente sin estructura política. El camino más o menos es el mismo, el presidente Milei tiene la inteligencia, la capacidad y el coraje para tomar lo que se hizo bien en los '90 y lo que no se hizo y lo que se hizo mal poder corregirlo. Tiene una oportunidad histórica, la legitimidad que tiene frente al poder que le ha dado la sociedad y que la sigue teniendo a medida que pasa el tiempo gracias al enorme trabajo que está haciendo. Creo que el camino es ese y vamos a andar muy bien. El justicialismo está en deuda con Menem, tuvo que venir una persona que no es del movimiento justicialista, que nada tenía que ver con la política, que lo ha reivindicado como nadie y lo ha reivindicado incluso cuando la mayoría del peronismo lo atacaba en vida, estaban en contra y lo han denostado y han dicho cuanta barbaridad han podido. Por eso yo rescato la coherencia y la sinceridad y la transparencia del presidente Milei que estando donde le haya tocado estar se ha mantenido encolumne de sus ideas y de sus definiciones políticas y en sus convicciones. El justicialismo está en deuda con Menem, no así Javier Milei que siempre y sin tener nada, de hecho lo vio una sola vez en toda su vida y habló una vez por teléfono, lo ha reivindicado como nadie. Frente, más del 90% de la dirigencia del justicialismo está en deuda con Menem.