¿Macri, Bullrich o Rodríguez Larreta? Mirá a quién votaría Mirtha Legrand

Consultada sobre a quién votaría en unas eventuales PASO entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, fue tajante: “Bullrich”.

Y por lo que parece, podría darse el gusto, ya que la intención de Patricia Bullrich de postularse a la presidencia está cada vez más firme. La única duda es, ¿qué pasa si Macri decide ir por su “segundo tiempo”?

Legrand también toco otros temas, como el atentado a Cristina Kirchner.

"Yo estaba viendo televisión y vi a la persona cuando apuntaba. Ella se agachó a levantar algo del suelo y se fue sonriendo, creo que no se dio cuenta. Fue terrible para ella, un horror, y no se sabe por qué. Es ridículo lo que está pasando, pero pasó”, apuntó, sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta.

Legrand, que se confesó “asustada”, dijo que "quiero que haya paz, orden, que nos queramos un poco más aunque el otro opine distinto. Percibo que el que no opina como vos te odia, te destruye, te hace daño. ¡Déjenme pensar como yo quiero! No se ofendan, la televisión también es un poco responsable y yo también me incluyo”.

“¿Qué le preguntaría a Cristina?”, inquirió una de las periodistas, y Mirtha salió por el costado personal: "Si es una mujer feliz, si tiene una buena relación con sus hijos, cómo está la salud de su hija que no supimos más".

Sobre Alberto Fernández, fue contundente con respecto de una posible invitación a su programa: “No”.

Esta negativa cerrada tiene una historia: “Cuando empecé el ciclo que terminó hace dos años y pico, yo misma lo llamé para invitarlo y me dijo ‘Mirtha, espéreme un poco’. Lo noté dudoso, me di cuenta que no quería venir”, recordó.