Luis Rueda, sobre el rol del massismo: "Correspondería que vayan dentro del Frente de Todos"

El jueves, el presidente del Partido Bloquista, el subsecretario de Unidad de Gobernación, Luis Rueda, estuvo en el programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y dejó un panorama sobre el armado electoral rumbo a 2023. Además, opinó sobre la relación de la diputada nacional Graciela Caselles con el Frente Renovador. Sobre el massismo, "correspondería que vayan dentro del Frente de Todos".

Los candidatos van surgiendo en los distritos y algunos son sorpresas. Así pasó en Rawson, donde el aspirante a la intendencia será el periodista deportivo Claudio Bonomo. "Viene de raíces bloquistas. Su padre siempre acompañó al bloquismo y es bueno sumar candidatos que quieran jugar por lo que significa el bloquismo para San Juan", dijo Rueda.

También comentó que "nos ilusiona pensar que se están sumando de otros sectores, también es muy bueno". En ese sentido, señaló que "hay mucha participación de jóvenes en un partido que fue fundado por Federico y Aldo Cantoni que tenían entre 23 y 25 años. Mucho de los candidatos van a ser jóvenes de entre 30 a 45 años".

Sobre la fecha para las elecciones sanjuaninas, cuyos rumores de pasillo dejan traslucir que serán el 14 de mayo, Rueda dijo "me gustan todas las fechas. Está la posibilidad de que sea por ahí. Todavía no lo ha definido él (por Sergio Uñac). Todavía no lo cerró. A nosotros no nos comunicó una fecha".

También se refirió a la dificultad que le presentan algunos departamentos para generar consensos. "En Capital hay varios con intenciones de competir. Los conozco a todos. El camino es el diálogo", expresó. Una de las eventuales candidatas es Graciela Caselles, quien tiene un estrecho vínculo extrapartidario con el Frente Renovador, que dirige Franco Aranda.

"He hablado con ella. Me comentó que iba a ir (a la inauguración del FR)". También explicó que esa relación "viene por su trabajo en la Cámara de Diputados. Esa cercanía hizo que los acompañe. Nunca manifestó su intención de competir por fuera del bloquismo". Aunque advirtió que, si Caselles no cumple con la orden que tomen los correligionarios, "ella modificó la carta orgánica para que aquellos que no acataran las decisiones del partido fueran sancionados".

Finalmente, opinó sobre la posibilidad de que el massismo fuera por un lema diferente al del Frente de Todos. "Correspondería que vayan dentro del frente. Hemos venido trabajando así. Puede haber diferencias en algunas cuestiones, pero el proyecto es un proyecto en común que tenemos con el Frente Renovador o con otros miembros del Frente de Todos. Será una decisión de ellos como espacio político", manifestó.

"Este es el frente que le ha hecho bien a la provincia, que trabaja para que San Juan siga creciendo y lo hemos venido defendiendo. El tiempo nos dio la razón: San Juan es una de las provincias que más ha crecido", sentenció.