Luis Juez aseguró que perdió la elección en Córdoba porque el peronismo "repartía droga"

Con la elección terminada, y vencedores y vencidos asumiendo sus lugares, Juez avanzó con una afirmación más temeraria.

Entrevistado por el periodista cordobés de La Nación Más Pablo Rossi, y por Eduardo Feinmann, Juez aseguró que "el peronismo repartió droga" para ganar la elección.

Aprovechando el conocimiento del ex coconductor de Hora clave con Mariano Grondona de la geografía cordobesa, Juez se atajó: "No quiero estigmatizar a ningún barrio, pero vos que conocés Córdoba, agarrá un mapa de los barrios y fíjate quien manda en los que me duplicaron en votos".

Cuando los periodistas le advirtieron que su denuncia era muy grave, y le reclamaron pruebas, Juez atinó a decir: "Yo soy abogado penalista", y “lo sabe todo el mundo”.

El verborrágico senador nacional señaló que los votos de Llaryora provinieron de ciudadanos que entregaron "la dignidad".

"Es fácil hablar del Chaco, de Formosa, pegarle a Gildo Insfrán, pero en mi Córdoba querida, a la que amo, también pasan estas cosas", destacó.

Recordó que "yo he visitado amigos míos en barrios humildes y les decía `pero loco, vivís en el barrio, como vas a votar esto´, y al final me quedaba sin argumentos y sólo podía decirles `y bueno, agarrá lo que te den´".

Finalmente, pese a todas las acusaciones, reconoció que "la derrota es mía", aunque morigeró su responsabilidad lamentando que "¡se ha bajado tanto la vara!".