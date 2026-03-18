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Córdoba: encontró y devolvió $37.000.000, pero se indignó con la recompensa y tomó una insólita decisión

El sobre con la millonaria suma en cheques fue hallado en la terminal de micros de la capital cordobesa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un curioso caso tuvo lugar en Córdoba, donde un hombre encontró una suma millonaria dentro de un sobre en la zona de la terminal de ómnibus y decidió devolverla a su dueño. Pero no quedó contento tras recibir una recompensa económica, y decidió intimar a la persona que había perdido el dinero a través de una carta documento. El hecho se viralizó y en las redes estalló la polémica.

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Mauricio Abdelnur relató en primera persona el curioso caso: "Salí de mi trabajo a las 6 de la mañana y me fui para mi casa en barrio Lamadrid. En el camino, encontré un sobre grande medio roto y adentro había 37 millones de pesos en cheques", relató.

El hallazgo del "sobre medio roto" fue en la zona de la estación de micros cordobesa. Ocurrió el 27 de enero. "Lo primero que hice, me quedé ahí esperando a ver si aparecía alguien, pero no. Y esperé, esperé, esperé. Me vine para mi casa, le comenté a mi hijo y me dijo que había que devolverlo. Eso es lo que me encantó de él”, contó Abdelnur.

En la entrevista realizada por ElDoce TV, el hombre reveló que utilizó inteligencia artificial para dar con el emisor de los cheques, una empresa de San Luis. “Saqué foto de cada uno de los cheques, y contacté telefónicamente al hombre que los había emitido. Le envié las fotos para no meterme en líos. Imaginate si le devuelvo 37 millones de pesos y luego me dice que había mucha más plata. Me meto en un lío", se sinceró el cordobés.

Y agregó: "Quería que yo le mande la plata por un Uber. Pero era mucha plata, yo no quería eso. Coordinamos y fui con un amigo hasta sus oficinas en la zona de Los Boulevares".

Sin embargo, la devolución presencial tomó un giro inesperado. "Vi a la persona con la que había contactado y le devolví los 37 millones. A cambio, me dio 30 mil pesos. Una insignificancia. La verdad que no lo hacíamos por plata, porque lo importante era que mi hijo entienda los valores y creo que lo hizo. Pero me indignó la retribución", se sinceró Abdelnur.

Hallazgo de $ 37.000.000 en cheques: indignación y carta documento

"Hasta mi hijo se dio cuenta que me estafaron, porque me lo dijo: 'Papi creo que te estafaron'. No se bien que creyó que nos darían, pero eso me hizo sentir muy mal", continuó el cordobés.

Abdelnur agregó que un abogado amigo lo asesoró y le dijo que había hecho todo mal, porque en esos casos se lleva a la Policía o al banco emisor de los cheques, y que debería haber cobrado una recompensa que va desde el 2 hasta el 10%.

"Me enojó que una empresa multimillonaria me haya dado una limosna. Encontré lo que perdieron, le cuidé su patrimonio porque no quise mandarlo por un auto y fui yo personalmente a entregarlo en mano para que nada se pierda por el camino, y creo que me trataron mal", dijo el hombre con indignación.

Finalmente, Abdelnur confirmó que les envió una carta documento con cuestionamientos éticos hacia la empresa y en el cierre de la entrevista se replanteó: "¿Qué sociedad pretendemos nosotros tener si vos querés actuar de la mejor manera? Tanto hablamos y no sé si es tan justo todo". Y remató con una certeza: "Si me vuelvo a encontrar cheques, los tiro directamente”.

FUENTE: Clarín

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