Los tres diputados nacionales justicialistas de San Juan votaron en contra de Ganancias

Era de esperarse, que las dos orreguistas Nancy Picón y María de los Ángeles Moreno, más el libertario José Peluc votaran a favor de ambos proyectos, de manera que sin dudarlo prestaron conformidad en ambos casos. No obstante, sus tres comprovincianos peronistas habían votado en la versión original a favor del RIGI, que en el caso de San Juan esperan que impacte de lleno en las inversiones mineras. Pero ahora, como se dio una votación del paquete total de reformas a la Ley Bases, no tuvieron chance de expresarse en particular sobre este capítulo y votaron en contra.

Allende, que preside la comisión de Minería, destacó en diálogo con Tiempo de San Juan que "no voté en contra del RIGI. El RIGI está aprobado, nosotros lo votamos para que se aprobara. Las modificaciones que hizo el Senado, lo metieron en todo el paquete, no dejaron opción de hacer la separación. Si hubiera sido por capítulo, hubiéramos votado las modificaciones porque nosotros estábamos de acuerdo. Es más, son modificaciones que nosotros pedíamos que se hicieran. Pero a ellos, como tenían problemas, se ve que coordinaron el hacerlo de esta manera para que no se dispersaran los votos. Era por sí o por no todo, todo el paquete. Y nosotros al paquete lo habíamos votado en contra porque no estábamos de acuerdo".

"No es que hayamos votado en contra del RIGI, porque el RIGI ya estaba aprobado. Se aprobó en Diputados y se aprobó con cambios en el Senado", aseguró Allende.

Así, Allende, Aubone y Chica, pese a que este último también había dicho que le gustaban los cambios que se habían hecho en el Senado, terminaron "sin querer", dando un marcha atrás respecto de su voto a favor del RIGI inicial. Y quedaron en la misma línea que los senadores del PJ Sergio Uñac y María Celeste Giménez, que rechazaron el Régimen cuando les tocó posicionarse en la Cámara alta.

En este escenario quedaron posicionados los diputados sanjuaninos del PJ en contra de restituir Ganancias, mientras que los orreguistas votaron en afirmativo, cuando de fondo jugaba un interés de los gobernadores por la restitución de este impuesto para que inyecte fondos a la coparticipación que reciben los distritos.

Según un informe de la consultora IARAF, que dirige el economista Nadin Argañaraz; San Juan se ubica en el pelotón de provincias a las que les resulta muy favorable la reforma de Ganancias.

De acuerdo a sus cálculos, San Juan recibirá un ingreso extra en la coparticipación de 58.300 millones de pesos por año, lo que implica que por cada habitante le llegarán casi 71 mil pesos anuales. Esta transferencia adicional por la recaudación de Ganancias significa un impacto del 0,009% del PIB.

De esta manera, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en los primeros minutos de este viernes la Ley Bases, que ya había tratado a fines de abril y en la que luego el Senado introdujo cambios. El proyecto, clave para el gobierno de Javier Milei, recibió 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones. Por otro lado, aprobaron los polémicos capítulos del paquete fiscal: el regreso del Impuesto a las Ganancias salió por 136 votos afirmativos, 116 negativos y 3 abstenciones.

Una esperada Ley Bases para el oficialismo

La sesión comenzó al mediodía del jueves. Pero el debate de la Ley Bases estuvo precedido por cerca de tres horas de cuestiones de privilegio.

Se preveía que el Gobierno Nacional tendría los votos necesarios, después de las semanas de negociaciones con diputados de la oposición dialoguista y de alzarse con el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones del martes. Se anticipaba que 147 legisladores votarían a favor de la ley ómnibus. Y ese fue el número con el que salió la primera medida que le aprobaron al gobierno de Milei.

La Ley Bases tuvo el aval unánime de los legisladores La Libertad Avanza (LLA). Lo acompañaron aliados y sectores de la oposición dialoguista: el PRO, el MID (desprendimiento de LLA), la Unión Cívica Radical y casi toda la Coalición Cívica y casi todo Hacemos Coalición Federal, el bloque que lidera Miguel Pichetto.

También acompañó el bloque Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y se despegó del peronismo a comienzos de año. Además, aportaron su voto diputados de bloques provinciales, como las sanjuaninas Picón y Moreno y José Luis Garrido (por Santa Cruz).

Todo el bloque de Unión por la Patria rechazó en su totalidad el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal. La izquierda, por su parte, siguió la misma línea. Esteban Paulón, de Hacemos Coalición Federal, votó por la negativa.

Se abstuvieron Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Fueron cinco meses de idas y vueltas, desde aquella aventura de la ley ómnibus en sesiones extraordinarias. El texto original del proyecto, que deriva de la ley ómnibus que naufragó en el verano en el Congreso, había recibido 142 votos a favor y 106 en contra, además de 5 abstenciones, el 30 de abril pasado.

En el Senado, con cambios, salió por el voto de desempate de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, tras la igualdad en 36, el 12 de junio pasado.

Ley Bases: uno por uno, así votó cada diputado

Regreso del Impuesto a las Ganancias

En el caso de ese capítulo sensible del paquete fiscal, la votación terminó 136 a favor, 116 en contra y 3 abstenciones. Fue más dispar la inclinación de la Unión Cívica Radical, de Hacemos Coalición Federal y de fuerzas provinciales.

El PRO casi en su totalidad acompañó a La Libertad Avanza. También fue unánime el respaldo de los peronistas tucumanos de Jaldo, del PRO y de Hacemos Coalición Federal.

Como con la Ley Bases, Unión por la Patria y la izquierda rechazaron el capítulo de Ganancias, en sintonía con su posición sobre el paquete fiscal entero. Se sumaron diputados radicales, como Mariela Coletta, Marcela Coli, Ana Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Danya Tavela y Martín Tetaz, y de Hacemos Coalición Federal, entre los que se contaron Esteban Paulón, Natalia de la Sota y la socialista Mónica Fein.

Votó en contra también Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino). Y del PRO votó en contra Ana Clara Romero, diputada por Chubut.

Se abstuvieron Mónica Frade (Coalición Cívica, por Buenos Aires), Silvana Ginocchio (Unión por la Patria, por Catamarca) y Roxana Reyes (Unión Cívica Radical, por Santa Cruz).

Mirá todo el listado de cómo votó cada diputado la restitución de Ganancias:

