Cuánto gana San Juan si se restituye el impuesto a las Ganancias y la puja política que hay detrás

Según sus cálculos, esta provincia recibiría un ingreso extra en la coparticipación de 58.300 millones de pesos por año, lo que implica que por cada habitante le llegarán casi 71 mil pesos anuales. Esta transferencia adicional por la recaudación de Ganancias significa un impacto del 0,009% del PIB.

De acuerdo a este nuevo informe que profundiza exclusivamente en el impacto de la restitución de Ganancias, San Juan integra el pelotón de provincias más beneficiadas, siendo Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa el trío que ocupa el podio. Los habitantes de esas provincias recibirán anualmente $115.000, $110.000 y $103.000 adicionales, respectivamente. San Juan, con 71 mil pesos se ubica por encima del promedio nacional que es de $67.549. En el otro extremo, las provincias que menos recibirían serían CABA, Buenos Aires y Mendoza, con $13.600, $21.600 y $35.000, respectivamente, sostiene el informe.

Tiempo de San Juan publicó hace unos días que esta provincia tuvo en mayo un fuerte salto en la coparticipación -se ubicó entre las 7 mas beneficiadas- por impacto de Ganancias. En este caso se refirió a lo que se recauda de la primera a la tercera categoría. De aprobarse la restitución de la cuarta categoría de trabajadores, el aumento será muy fuerte.

Los votos en Diputados

Claramente, con la restitución de Ganancias, la provincia ganará mucho en ingresos extra en la coparticipación, aunque del otro lado, impactará negativamente en los trabajadores alcanzados. ¿Cómo votarán los legisladores sanjuaninos en el Congreso?

Los diputados justicialistas Jorge “Coqui” Chica y Fabiola Aubone adelantaron que votarán en contra de Ganancias. "Votaré en contra, igual que vote el año pasado", dijo Aubone. “En lugar de Ganancias proponíamos otra cuestión, que se podía sacar del impuesto al cheque o PAIS y que no recaiga el impuesto en los trabajadores. No lo hemos votado de arranque no vamos a acompañar", dijo Chica. Está en duda que hará su par justicialista Walberto Allende.

En el oficialismo se descarta que habrá votos positivos a la sanción del impuesto: eso se espera de las orreguistas María de Los Ángeles Moreno y Nancy Picón, como del libertario José Peluc.

El tironeo político por Ganancias

Como ningún otro tributo, Ganancias ha sido objeto de debate a lo largo de los últimos 20 años. Su historia indica que entró en vigencia en la década del 30' durante la presidencia de José Félix Uriburu. Se lo aprobó como un tributo "de emergencia" pero ya lleva más de 9 décadas. Al ser un impuesto coparticipable, aproximadamente un 60% de lo recaudado va a las provincias y CABA y el restante 40% va a Nación.

En su campaña presidencial el año pasado, el entonces ministro de economía Sergio Massa decidió junto a los legisladores que lo acompañaron eliminar la cuarta categoría de Ganancias, en un claro intento de captar más votos en las elecciones.

Las provincias perdieron una gran fuente de ingresos en sus distritos, sin embargo todos los oficialistas incluido Sergio Uñac en San Juan, lo apoyaron. En su momento la Nación usó como argumento que iban a poder compensar con el IVA, dado que la gente iba a tener un mayor poder de consumo si ellos ganaban.

La gran contradicción fue la de Javier Milei, entonces diputado de la Nación, que el 19 de setiembre de 2023 votó a favor de la eliminación de Ganancias y ahora como presidente, quiere restituirlo. En aquella ocasión, Milei votó a favor de la reforma pedida por Massa y calificó de “aberrante” el impuesto a las Ganancias. “Los impuestos son un robo, y con cualquier iniciativa que conste en bajar impuestos yo voy a estar de acuerdo”, afirmó el entonces diputado de La Libertad Avanza. Incluso dijo que el tributo “penaliza la acumulación de capital, que a la postre se termina manifestando en menos puestos de trabajo, en menos productividad y en menores salarios”; y remató con “es un delirio descomunal tratar al salario como ganancia, y por lo tanto este impuesto, además, es inmundo y tiene que ser eliminado”.

Ahora como presidente, tiene otra óptica. Frente al reclamo de los gobernadores provinciales, que temen un desfinanciamiento como producto de la menor percepción de fondos coparticipables, propuso reinstalar ese impuesto, pero a cambio de que los mandatarios de las provincias contribuyan a la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal que el Poder Ejecutivo Nacional quiere sacar hoy en Diputados.

El sanjuanino Marcelo Orrego junto al resto de gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC), marcaron la cancha ayer en una reunión en el CFI y dieron un amplio respaldo a la vuelta de Ganancias, y a la Ley Bases con los cambios introducidos en el Senado.

Otro aspecto sorprendente en torno a este impuesto es la puja con las provincias del Sur por Ganancias. El oficialismo convino con los senadores patagónicos quitar el artículo de Ganancias a cambio de que aprobaran la ley Bases. Incluso les concedió elevar el piso de tributación al 22% a los trabajadores de las provincias del sur. Por la lejanía y condiciones geográficas adversas, el costo de vida es más alto y los sueldos de los trabajadores tambien, con lo cual los senadores lucharon por que sus ciudadanos no tengan que tributar más por la reforma.

Pero ahora que la Ley Bases está de vuelta en Diputados con algunas modificaciones, el oficialismo insiste en restituir el tributo. Y ya sin necesidad de que el proyecto tenga que volver a debatirse en el Senado.

Cómo es el tributo hoy para el trabajador

Lo que busca la gestión de Milei es restituir la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. Así, los trabajadores en relación de dependencia sin hijos menores y que ganan más de $ 1.800.000 brutos mensuales (es decir, unos $ 1.500.000 netos) o más de $ 2.200.000 brutos ($ 1.950.000 netos) con 2 hijos pagarán el Impuesto a las Ganancias.

Actualmente, hay trabajadores que pagan Ganancias en el país: rige la ley Massa con un mínimo no imponible de 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles a valores de enero, equivalente a $ 2.340.000 que debe actualizarse en julio, y se elevaría a más de 3,5 millones.

De aprobarse hoy el cambio, unos 800.000 trabajadores hoy exentos de Ganancias volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5 al 35%. Además, se buscará que el monto se ajuste por inflación en septiembre, y el año que viene sea cada seis meses.

El gremio Asijemin, que nuclea a trabajadores jerárquicos de la minería, se opone fuertemente a la restitución de Ganancias. Su titular, Marcelo Mena, dijo esta mañana en declaraciones a Radio Sarmiento que impactará en unos 1.800 trabajadores mineros sanjuaninos, quienes perderán cada mes 1 millón de pesos de sus salarios, con el impacto negativo que eso traerá en el consumo.