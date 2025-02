Los pormenores de la frustrada reunión entre Sergio Vallejos y Martín Menem

El excandidato a gobernador de San Juan, Sergio Vallejos, viajó a Buenos Aires para participar del Plenario de Profesionales de La Libertad Avanza, en el hotel Sofitel La Reserva Cardales, en la localidad de Campana. Pudo fotografiarse con figuras del entorno de Javier Milei. Sin embargo, no pudo concretar la reunión que buscaba con el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem.

El empresario sanjuanino viajó con un colaborador, el excandidato a intendente de Santa Lucía, Mauricio Rojo, que forma parte de la agrupación -no partido- Evolución Liberal. Vallejos abrió líneas de comunicación para encontrarse con Menem y presentarse como potencial candidatoa a diputado nacional. No tuvo suerte. En el despacho del titular de la Cámara baja no hubo recepción. Principalmente porque los temas electorales tienen como interlocutor directo al diputado nacional José Peluc.