Los distintos escenarios en caso de no avanzar la Ley Bases en el Senado

El clima se enrarece en Senadores. Con un cuarto intermedio hasta el lunes, el oficialismo sigue sin conseguir el ansiado dictamen mientras la oposición se endurece para no dar el Ok al proyecto que llegó desde Diputados. En un escenario donde todo podría pasar, entre las opciones está el rechazo o modificación tanto de la Ley Bases como del Paquete Fiscal.

Esto quiere decir que, si por ejemplo los senadores rechazan la totalidad de la Ley Bases y/o el Paquete Fiscal, el o los proyectos rechazados no podrán volver a tener tratamiento durante este año. Ese fue uno de los motivos por los cuales se dio marcha atrás la primera vez en lo que se conoció popularmente como Ley Ómnibus. Si bien contaba con el aval en la generalidad, al ir votando capítulo por capítulo los libertarios no conseguían los votos necesarios y Javier Milei decidió dar marcha atrás e ir por el camino del consenso.

Ahora bien, si el Senado rechaza parte de uno o los dos proyectos, incorpora modificaciones o correcciones al texto, estos cambios deben ser tratado nuevamente en la Cámara Baja. En ese momento será el turno de los diputados decidir si se aceptan o no las modificaciones.

En este contexto, entrarán en juego los números. Los legisladores aliados al oficialismo pueden hacer la diferencia, ya que los libertarios por sí solos no cuentan con mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras. Ese es precisamente el principal problema que tendrá que afrontar Javier Milei durante los cuatro años de gestión cada vez que el Ejecutivo incorpore un proyecto de ley.

Esto no suena bien si se tienen en cuenta las declaraciones del senador Oscar Parilli, quien este jueves ratificó que hubo consenso en Unión por la Patria para votar negativamente tanto la Ley Bases como el Paquete Fiscal.

En declaraciones radiales aseguró que su oposición a las iniciativas no es para “poner palos en la rueda”. “Es porque estamos convencidos de que los graves problemas que tiene la Argentina hoy no se solucionan con esta ley, que en todo caso la agravan. El gobierno en Milei está llevando a todos los argentinos a un ajuste muy feroz, muy perverso. Un sacrificio absolutamente inútil y que lo único que van a hacer estos proyectos de ley va a ser agravar la situación que tenemos y no solucionarlo”, dijo en AM 770.

Los senadores volverán a verse la cara el próximo lunes, por lo que las negociaciones durante las próximas jornadas serán claves a la hora de votar el dictamen.