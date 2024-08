Los diputados que se reunieron con genocidas dejaron "pegada" a Patricia Bullrich

Bonacci, legisladora por Santa Fe, apuntó: "Parece que esto tenía el ok de Patricia Bullrich (…) Lo craneó Beltrán (Benedit), supongo que con ayuda de Guillermo (Montenegro) y, parece ser, a raíz de unos chats que salieron ayer, todavía no lo charlé con el bloque, que esto tenía un okey de Patricia Bullrich", confirmó.

"Fue todo muy irregular. De hecho, ingresé al pabellón consciente de que me iban a tantear los bolsillos, que me iban a pedir el teléfono y más datos y no pasó", agregó la diputada, que además de la venia de Patricia Bullrich”, confirmó el “ok de Martín Menem y la Casa Rosada”.

La participación de Bullrich está documentada en una serie de chats que se conocieron ayer, en los que se observa que, además de Bullrich, una figura trascendental en la visita es el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de Jorge “El Carnicero” Olivera, jefe de la represión en San Juan, y también condenado por delitos de lesa humanidad.