López Murphy en San Juan: qué espera para la provincia, la inflación y sus contrincantes

Revés político Al túnel de Agua Negra, la gestión de Boric en Chile le dice "no"

Más tarde, expresó que, “movilizar las riquezas de San Juan es una de las grandes expectativas”, del equipo nacional. Y afirmó: “Esperen de todos nosotros un gran apoyo en San Juan al gobernador –electo Marcelo- Orrego”.

En torno a la inflación, el economista indicó que, “ninguno de nuestros vecinos tiene este problema, supieron lidiar con eso. Y no vamos a hacer otra cosa que lo mismo que hicieron nuestros vecinos. El Gobierno actual tiene una actitud muy mendigante, donde va y pide plata. Es una pena y una vergüenza para nosotros. Pero cuando fueron a pedir dinero a Lula, les dijo que era muy amigo, pero que plata no había. Lo dijo porque el Presidente de Banco Central no lo deja usar la plata. Es decir, los demás países cuidan mucho la moneda. Hacer previsible el valor de la moneda le va a dar a Argentina mucho prestigio. En nuestra historia, las épocas que tuvimos más crecimiento fue cuando tuvimos estabilidad. Y es nuestra vocación devolverle al país la estabilidad, la previsibilidad y la calidad de su moneda”.

Al mismo tiempo, se refirió a sus oponentes dentro de Juntos por el Cambio. “Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo dentro de la coalición opositora para que prevalezca nuestra candidata –en relación a Bullrich- y lógicamente vamos a hacer ese esfuerzo con la mayor enjundia hasta el 13 de agosto. Pero el 13 a la noche, vamos a hacer lo que se vio en Chubut. En Chubut, llegada la hora se abrazaron nuestros candidatos. Construiremos una formidable legión para ganar las elecciones en octubre y estabilizar el país”, sostuvo.

Para finalizar, se refirió al precandidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa. “Nosotros estamos muy enfrentados al señor Massa, creemos que su gestión no ha sido positiva, que se le ha escapado todo de las manos, la inflación, las cuentas externas, que ha demorado mucho en enfrentar los problemas y pagamos costos muy grandes por eso”, aseguró.