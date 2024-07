Lo último que se supo sobre expropiación de La Superiora y las alternativas que bajaran las partes

La causa de la polémica expropiación de la exbodega La Superiora entró en una fase de amesetamiento. Tanto la Municipalidad de Rawson como la sociedad Cuyo Inversiones hicieron las presentaciones legales pertinentes. Ambas están en manos de la Sala IV de la Cámara Civil. No hubo novedades desde el inicio de la Feria Judicial a la fecha. Las partes están expectantes sobre el eventual fallo. El municipio que conduce Carlos Munisaga tiene decidido ir a la Corte de Justicia de San Juan si la resolución es contraria a sus intereses y las juezas María Eugenia Varas y María Josefina Nacif no anulan el proceso de la segunda tasación. Los empresarios expropiados no descartaron tomar el mismo camino en caso de verse desfavorecidos, pero quieren conocer la letra chica antes antes de tomar una definición.