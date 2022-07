Le preguntaron a Batakis, fanática de Boca, si le dará a River los dólares para comprar a Borja: mira lo que dijo

Como cierre de la nota hoy dejó una humorada que, contextualizada con una decisión del BCRA de último momento, puede dejar tela para cortar.

El Banco Central les avisó a los clubes que no podrán transferir dólares al tipo de cambio oficial -actualmente a 131 pesos-.

Por lo tanto, un club que quiera comprar a un futbolista del extranjero en dólares, debería recurrir al dólar MEP, el cual está valuado en la actualidad en 267 pesos.

Un periodista del panel, rápido, la consultó sobre si le autorizaría a River Plate los dólares necesarios para contratar al colombiano Miguel Ángel Borja, un delantero pedido especialmente por Marcelo Gallardo.

Algunos medios partidarios afirman que Borja aun no viajó a la Argentina porque el Banco Central le está negando a la entidad millonaria los 7 millones de dólares necesarios para realizar la operación.

No sabemos si Batakis, en medio del vértigo de las últimas horas, estaba al tanto del detalle de la resolución de la autoridad monetaria, pero a la pregunta, respondió sonriendo: "No, por supuesto que no. Eso es seguro que no, todo para Boca".