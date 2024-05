Las medidas oficiales para evitar el colapso de la salud pública mientras atiende a pacientes con cobertura social

"No solo la salud de la provincia sino la salud en general en el país está en una terapia intermedia y se están tomando todas las medidas sobre esto", dijo el ministro de Salud, Amilcar Dobladez. Y diagnosticó: "Si nosotros no cuidamos la parte privada efectivamente va a afectar la parte pública. Hoy cuatro de cada diez pacientes que tenemos en la parte pública tienen algún tipo de cobertura social".

image.png

Dobladez, en diálogo con AM1020, habló del escenario de compleja convivencia entre lo público y lo privado. "La salud es una sola. Hoy tenemos una crisis de salud a nivel país que afecta tanto lo público como lo privado. Se han cerrado 1.300 clínicas en el país en los últimos seis meses. Esos son puestos de trabajo y no podemos ver a las entidades públicas privadas de salud como simples pymes o empresas, son entes de salud, un servicio esencial y por lo cual tenemos que velar para cuidarlo, mantenerlo, y no solamente eso, también perfeccionarlo", dijo.

Para el ministro de Marcelo Orrego, el estado del servicio de salud en San Juan depende de tomar acciones integrales en ambos ámbitos. "Sí estoy de acuerdo en que la salud está en una terapia intermedia y estamos tomando todas las medidas para que no nos pase una terapia intensiva. Porque todo esto deriva en prácticamente si se desmadra, por decirlo de alguna manera, en un colapso de la atención pública a todas las personas y no hay medios. Hay clínicas que cierran y entonces la gente necesita de la salud y aquí va al hospital público", advirtió.

El funcionario analizó que ese 40% de pacientes que va a la parte pública teniendo algún tipo de cobertura social no están yendo a la privada, lo que genera que la parte privada haya disminuido su productividad, "por lo cual no hay una demanda no contenida en la parte privada. Al contrario, hoy es fácil recibir una cama de terapia en la parte privada, antes era difícil, se invirtió mucho en la parte privada en camas comunes y camas intensivas que hoy están ociosas", afirmó.

"Esos cuatro de cada diez pacientes que hoy tenemos están circulando el sistema público cuando deberían estar en el privado, entonces si nosotros no trabajamos junto público y privado, si no cambiamos la situación de la inversión y van más a los privados que a los públicos, vamos a terminar recibiendo cada vez más la parte pública".

Dobladez remarcó que "el privado obviamente va a tener capacidad ociosa y personal ocioso, que es lo peor. Y nosotros cada vez vamos a dar peor servicio a la parte pública, es finito la cantidad de personal que nosotros podemos tener para resistir esa demanda", alertó.

¿A se debe en lo público que crezca el pase de pacientes de lo privado a lo público? Según el ministro, es un fenómeno "multifactorial". Explicó que "por un lado el que tiene una prepaga hoy no la puede pagar, las obras sociales sindicales acuden a la parte pública porque el recupero de costos es más barato. Y no solamente eso, ahora el gobierno nacional cerró la ventanilla electrónica que nos permitía hacer el recupero de costos a partir del 1 de marzo y le da la potestad a la provincia de hacer sus propios convenios por las obras sociales y prepaga, pero en este lapso no hay cobro sobre eso entonces con más razón es conveniente enviarlo a la parte pública y no a la privada".

Esos dos factores son principales y por otro lado, dijo, el tercero atañe a la decisión de la persona: "al paciente cuando uno tiene que ir al médico y pagar un plus de 5.000, 7.000, 8.000 pesos, a eso le suma que si le hacen una receta a las obras sociales de un medicamento ambulatorio que lo cubre del 40% al 60% lo tienen que pagar de su bolsillo y no hay receta que baje los 10.000 pesos. Entonces va a la parte pública, donde la consulta es gratis, los estudios son gratis, los análisis son gratis puede tardar un día más, un día menos en hacerse los estudios, pero se lo van a terminar haciendo. Y eso es la crisis económica que estamos viviendo, entonces si nosotros no tomamos medidas asociativamente con la parte privada y buscamos una solución, cambiamos la estructura de salud, vamos a seguir de la misma manera".

image.png

Medidas en la OSP

En este marco, Dobladez insistió con que se están tomando medidas parte de la Obra Social Provincia de generar esta posibilidad de aumentar el pago de la capital al profesional para evitar el pago de plus.

"Nosotros teníamos dos, de acuerdo a la tasa de consumo, la tasa de uso de un paciente en una obra social, eso se inicia con una consulta, donde el paciente ingresa al sistema de salud, de ahí es derivado dos cosas principalmente y con mayor frecuencia a un análisis clínico y a una indicación de un medicamento", explicó.

Así, "mejoramos los convenios con las droguerías para reducir los costos en la obra social, por el otro lado, empezamos por donde hay que empezar, por la accesibilidad del paciente a la salud en la obra social, por eso llevamos una consulta de 3.500 pesos que era en enero, en marzo entre los 9.000 y los 16.500 pesos que es de acuerdo a la especialidad. Eso fue un aumento significativo de 130%, que se hizo".

image.png

Agregó que en la OSP "no es que sobre plata sino que optimizamos gastos en otras cosas para poder hacer eso". Agregó que en la OSP "no es que sobre plata sino que optimizamos gastos en otras cosas para poder hacer eso".

Además, aseguró que en la OSP mejoraron los convenios con el Colegio de Bioquímicos, para que no tenga que existir el plus de los 5.000 pesos que se les cobraba a todos los afiliados.

"En estos tres puntos, que era donde teníamos que comenzar, es un comienzo. Mejoramos después la parte, los valores de lo que es hotelería en los sanatorios, clínicas y sanatorios, los gastos sanatoriales y quirúrgicos, como segunda instancia. La tercera instancia fue mejorar, no en el mismo porcentaje que la otra, porque es muy significativo, un poco los valores de las terapias intensivas", agregó.

El ministro dijo que ahora queda mejorar los honorarios médicos y quirúrgicos. "Nos comprometimos en marzo, en 4 o 5 meses a hacer paulatinamente, paso a paso, correcciones de valores de la obra social con el doctor Fasoli, eso estamos haciendo, pero es un proceso. Porque si nosotros no hacemos ese proceso, cuidando mucho las cuentas de la obra social, vamos a tener que buscar otra".