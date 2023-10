Las confesiones de Uñac al salir de votar: cuándo lloró por última vez y el cierre de un ciclo

"No me genera mucho cerrar ciclo, lo hice acá en Pocito, lo hice en la Cámara de Diputados y ahora en la Gobernación, así es que estoy muy conforme y muy agradecido de los sanjuaninos por todo lo que hemos construido", confesó Sergio Uñac al salir de votar en la escuela profesor Froilán Ferrero, ubicada muy cerca de la casa donde se crió en Pocito. Quizá sea la última vez que el pocitano vote siendo gobernador de San Juan, por lo que se generó una charla con la prensa en tono intimista.

"Es muy difícil gobernar, es muy difícil, y nos tocaron momentos que fueron sumamente complejos, desde lo económico hasta lo sanitario. Atravesamos una pandemia. Si miraban hacia atrás, quizás 100 años que no ocurría una pandemia, nos tocó en este tiempo. Sin embargo, son concepciones, son datos, no son opiniones, no es algo que yo diga y que nosotros podemos asegurar. Si vos vas a los datos finos del San Juan que teníamos y el que tenemos, San Juan creció".

"Entonces, primero yo estoy muy agradecido de los sanjuaninos, estoy tranquilo, en paz conmigo mismo, me voy con la satisfacción del deber cumplido, voy con algunas cosas que obviamente, por falta de tiempo, de dinero, de presupuesto, por ahí no pudimos concretar. Pero si vos mirás en el contexto nacional, San Juan es una provincia que apareció en el horizonte. Y antes estábamos ahí, estábamos, pero no estábamos. Y, sin embargo, logramos cambiar realidad".

Consultado por la prensa sobre cuándo se mordió los labios, habló sin dudar sobre el fallo de la Corte Suprema que le impidió jugar por un nuevo mandato como gobernador. "Me molestó porque el árbitro no debe ser parcial, el árbitro debe ser imparcial. Cuando vos ves un partido de fútbol y ves que el árbitro, cuando hacen un gol, agarra la pelota y se va festejando para la mitad de la cancha, hay algo que es horrible, ¿o no?", expresó.

Y siguiendo con el tono de confesión, cuando los periodistas le preguntaron cuándo lloró por última vez, dijo "cuando se murió mi viejo, creo que fue una de las últimas veces que yo por lo menos... No, esto de la Corte me genera ira, bronca... pero no más de eso".

Uñac contó que este sábado, en la previa a las urnas, la pasó relajado. "Salí a andar en bicicleta un rato, dos horas, con Fabián Aballay, salimos un rato ayer, y hay que hacer ejercicio", dijo.

Aprovechó para recordar que "San Juan es la provincia donde hay más ciudadanos, en el contexto nacional, haciendo alguna actividad física. Hay que hacer, hay que que pueda, andar en bicicleta, caminar, pero algo hay que hacer", arengó.

Y cerró con un comentario sobre las elecciones de este domingo. "Cada vez es más difícil gobernar, porque las expectativas de la sociedad son más altas, porque hay menos presupuestos, porque las economías están más dañadas en el mundo, en Europa hoy el litro de combustible vale dos euros, dos euros a precio local sería tres mil pesos el litro, nosotros pagamos cuatrocientos, y así con cada una de las cosas, digo, hoy va a haber más participación, espero".

