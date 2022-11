Las comisarías del Gran San Juan ya alojan a condenados porque no hay lugar en el Penal

Son 23 las dependencias policiales ubicadas en departamentos del Gran San Juan -entre comisarías y subcomisarias-. “Hasta que se van generando lugares en el Penal, condenados de flagrancia principalmente están alojados en comisarías”, indicó el funcionario consultado. Desde el área de gobierno no informaron el número de casos pero sí afirmaron que en todas las seccionales hay condenados cumpliendo su pena.

En la cárcel sanjuanina se registra una sobrepoblación de 893 internos. Esto se da porque hay plazas para 940 personas. Sin embargo, el total de detenidos alcanza a los 1.833 presos. El 9 de agosto de 2017 se puso en vigencia el procedimiento especial de Flagrancia y, con el sistema en acción, se engrosaron las filas del Penal. A partir de ese año y hasta la fecha, casi 500 internos se sumaron a la población carcelaria.

Si bien hay condenados que han pasado más de 45 días cumpliendo pena en una seccional policial, desde la Secretaría de Seguridad indicaron que 60 días es el límite de tiempo que aguantan los presos. “La gente en la comisaría tiene un cierto nivel de tolerancia porque no tiene esparcimiento, porque no puede recibir visitas, no está ordenando como en el Penal”, agregó.

¿Cómo se determina en qué comisaría está cada condenado? Se considera el sexo y de qué zona es la familia del preso porque son los parientes quienes deben llevarles la comida. Las fuerzas de seguridad tienen la potestad de rotarlos, pero siguiendo la lógica de la cercanía. “No se puede llevar a Angaco a un preso de Rawson”, apuntaron.

Además de la sobrepoblación carcelaria, se busca que antes de enviar un condenado al Servicio Penitenciario se descarte que tenga coronavirus. Es que los aislamientos se terminan convirtiendo en operativos muy complejos dentro de la cárcel.

Como medida paliativa, el Gobierno tiene previsto ampliar el cupo de plazas del Penal de Chimbas. Se están ejecutando obras que finalizarán en 2023. Son 240 celdas que ayudarán a descomprimir la sobrepoblación carcelaria.

Sobre los cambios a aplicarse en la obra del Penal de Matagusanos -que está en ejecución- el ministro de Obras y Servicios, Julio Ortiz Andino, dijo: "Hoy las necesidades que tiene la Secretaría de Seguridad son un poco diferentes comparado cuando este proceso se inició. Flagrancia le ha generado una modificación importante, de mayor cantidad de presos pero menos peligrosos y con menor estadía, lo que hace que ellos nos plantearon una serie de modificaciones o requerimientos. Entonces se los hemos planteado a la empresa y la empresa que está construyendo nos ha propuesto algo diferente. Lo hemos charlado con la gente de Seguridad y les ha parecido bastante mejor al proyecto anterior". El cambio de planes no afectará a los obreros contratados para esta obra.

Ortíz Andino aseguró que los cambios permitirán duplicar la capacidad del nuevo edificio penitenciario. "Vamos a pasar de un Penal con capacidad para 600 reclusos a uno con capacidad de 1.300 con pocas modificaciones del proyecto", cerró.