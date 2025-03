La trastienda del encuentro de Orrego con Karina Milei y el "San Juan Day"

La foto no pasó desapercibida y dio vuelta en todos los portales. El gobernador Marcelo Orrego, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, el gobernador de Jujuy Carlos Sadir y el empresario cercano al gobierno nacional e inversor en San Juan, Eduardo Elsztain; juntos en la feria minera más importante del mundo. Pero lo más jugoso de la postal fue lo que no se supo hasta ahora y su contexto. Es que no solo hubo un intercambio breve entre el sanjuanino y El Jefe sino también una bendición al rumbo minero que viene tomando la Provincia. “Más que un Argentina Day fue un San Juan Day”, apuntaron.