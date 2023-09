La teoría del uñaquismo sobre por qué Chile dejó de impulsar el túnel de Agua Negra

El peronismo dejará el Gobierno de San Juan en diciembre con la satisfacción de haber motorizado un amplio abanico de obras públicas en las últimas dos décadas, pero con el sinsabor de no haberse logrado iniciar la construcción de una obra icónica como es el túnel de Agua Negra. El alfil de Sergio Uñac y ministro de Obras provincial, Julio Ortíz Andino, lanzó un análisis de por qué no se hizo ese ansiado proyecto binacional con Chile.

"La realidad es que el gobierno chileno que estaba en ese momento, Piñera, ya había estado en el 2010 hasta el 2014 y durante ese proceso se realizó la parte final del proyecto y no tuvo absolutamente ningún problema con el mismo. Yo creo que fue un poco sabiendo que no había financiamiento y debe haber pensado 'bueno, Argentina con su situación no lo va a conseguir nunca, así que vamos para adelante'. Cuando aparece el financiamiento yo creo que se les complica. Pero también de la mano del gobierno argentino de turno, que es el gobierno de Macri, con un gobierno en Mendoza que siempre tenemos esta situación y ellos no querían la obra del túnel. Como Santiago, la gente de Santiago no quiere que La Serena o la Región de Coquimbo lo consiga. Entonces se dio, estuvieron los dos gobiernos juntos y les vino muy bien pararlo", dijo el funcionario en diálogo con AM 1020.

A la vez, opinó que "fue de mala manera, inventando cosas que hoy todavía el gobierno actual de Chile (Gabriel Boric) desgraciadamente se ha hecho eco de esos informes y no del contrainforme que nosotros mandamos, en el que tiraba por el piso todo lo hecho por una comisión de túneles que armaron al respecto. Yo creo que en algún momento la Región está trabajando bastante bien al respecto. Y me he cansado de decirlo en Chile mismo, a quién más va a beneficiar esta obra es a Coquimbo, particularmente a La Serena, más que a San Juan. Para todo el Norte sanjuanino es importantísimo, dejamos de ser una provincia terminal, pero para Chile es muy importante, ahora bien para Chile la región de Coquimbo, no para Santiago y mientras sea centralista va a ser difícil que llegue".

El ministro se mostró muy orgulloso de la tarea realizada, incluso como participante de la construcción de la Ruta 150 entre Ischigualasto y Huaco, que se abrió en medio de la nada, cuando él todavía no era ministro de Obras de San Juan. Esta obra es parte del Corredor Bioceanánico Central que atravesaría en la cordillera con el túnel de Agua Negra, uniendo el Atlántico con el Pacífico.

paso de agua negra.jpg El paso de Agua Negra fue de uso récord este verano pero el túnel sigue siendo despreciado por el Gobierno de Chile.

"En particular con la Ruta 150 he estado vinculado desde antes, yo estaba en la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, caminé toda esa zona cuando no había proyectos, analizando un proyecto que se había hecho y que después vimos que no era conveniente, era muy alto. En algún momento dije que no debemos tener un camino de altas cumbres, debemos tener un camino que sea realmente comercial porque forma parte del corredor, entonces se eligió una traza, que obviamente hizo que se requiriera hacer la cantidad de túneles que se hicieron y hacía muchos años que no se hacían túneles en la Argentina. Logramos llevarlos adelante, terminar la obra e inaugurarla con el apoyo de la provincia de San Juan", recordó.

Sobre el túnel, evaluó que cree que desde San Juan se hizo "un gran trabajo" y "faltó muy poco para concretarlo". Incluso contó una infidencia: "tuvimos una auditoría del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el BID trajo a consultores extranjeros, uno en particular un español, Pepe Moreno, que participó en el proyecto del túnel de Agua Negra pero estando del otro lado, contrario al nuestro. Él fue contratado por el Gobierno de Chile para auditar el proyecto que habíamos hecho y, después de muchas reuniones y discusiones, terminó determinando ese informe de que era un proyecto fantástico de llevar adelante. Y hoy, me lo decía, fue una lástima que se quedara donde se quedó, con un financiamiento asegurado y prácticamente ya a punto de tener ofertas, y que hoy hubiera sido muy importante haberlo concretado". Y destacó: "No pierdo la esperanza de que en algún momento recapacite el gobierno chileno y volvamos sobre ese proyecto".

image.png El 20 de mayo de 2016, el entonces presidente del BID, Luis Alberto Moreno, visitó la zona donde se construirá el Túnel de Agua Negra pero hasta ahora no se pudo iniciar la construcción.

Sanjuaninos, mimados del BID

Ortíz Andino también habló de la relación de San Juan con el BID: "Me lo comentaba la gente del BID... no correspondería que lo dijera yo, pero ellos mismos lo han manifestado. Hoy el BID tiene muchos proyectos con financiamiento en la Argentina, todo parado, salvo el túnel de Zonda. El mismo túnel de Caracoles, que se está ampliando, con fondos del BID, una licitación que se hizo mucho antes que la nuestra, y está parada también. No es fácil manejar esos contratos, por eso queremos dejar todo más o menos ordenado para que el mismo siga, y realmente en varios aspectos nos da como ejemplo. Y una de las cosas que dicen siempre, es 'qué tenemos los sanjuaninos, que el BID nos atiende tan bien'. Y es que le hemos trabajado mucho y bien con ellos. Así que yo creo que en esta senda podemos seguir y en un futuro poder conseguir que también financien el túnel de Agua Negra".