En la imagen, Orrego luce un par de zapatillas de la marca suiza ON, un calzado deportivo que ganó popularidad por su diseño minimalista y tecnología de amortiguación avanzada. Mauricio Macri, durante su etapa post-presidencial, fue visto en varias ocasiones con zapatillas de la misma marca, destacando en una particular foto de 2022 junto al legislador porteño Roberto García Moritán.

La publicación en redes generó entonces un comentario que llamó la atención: Carlos Maslatón escribió al respecto: "Increíble tu arreglo con Macri, pero lo más importante: las zapatillas ON de la Confederación Helvética que calza el ex Presidente. Yo tengo 5 diferentes ya y no uso otra cosa".

Zapatillas es el único calzado que utilizo actualmente. En primera fila, las japonesas ASICS para gimnasia. Las dos que le siguen son ON de la Confederación Helvética para trajes, incluído el modelo Roger blancas. Las siete restantes son ON's para toda otra ocasión, con vaqueros… pic.twitter.com/QnYK7BredA — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 10, 2024

En el caso de Macri y Maslatón, su uso del calzado fue comentado en redes sociales, a menudo señalando cómo este detalle revela un gusto compartido más allá de las diferencias ideológicas. La foto con Moria Casán agrega un toque pintoresco al fenómeno. Casán, siempre impecable y con su característica presencia mediática, aparece ahora como la pieza que unió este rompecabezas estilístico.