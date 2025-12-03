La sanjuanina Arrieta se incorporó al bloque de Provincias Unidas

La diputada nacida en San Juan, y representante de Mendoza, Lourdes Arrieta, se ha sumado formalmente al bloque Provincias Unidas, un espacio legislativo impulsado por una alianza de gobernadores que tiene como objetivo central proyectar una agenda federal dentro de la Cámara de Diputados. Esta incorporación se produce luego de una serie de movimientos de Arrieta, quien previamente había roto con la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA).

Arrieta había manifestado haberse sentido “traicionada” por Javier Milei al abandonar La Libertad Avanza. Antes de unirse a Provincias Unidas, la legisladora había conformado un monobloque y previamente había saltado al bloque Coherencia , junto a sus colegas Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano y Gerardo Gustavo González.

Conformación del Bloque Provincias Unidas

El bloque Provincias Unidas, respaldado por la alianza de gobernadores, presentó su nómina de integrantes con un total de 18 miembros. Se trata de un espacio sustentado por cinco gobernadores: Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro, Nacho Torres, Carlos Sadir, Gustavo Valdés y Claudio Vidal.

El objetivo de los gobernadores fue instalar esta fuerza como una tercera opción durante la campaña. Aunque se produjo cierta fragmentación, el bloque logró mantener el número de diputados que se había proyectado inicialmente, asegurando una fuerte representación de las provincias.

La lista oficial de integrantes de Provincias Unidas, además de Lourdes Arrieta, incluye a:

Juan Schiaretti

Gisela Scaglia (quien ocupa la presidencia del bloque).

(quien ocupa la presidencia del bloque). El chubutense Jorge "Loma" Ávila .

. Los cordobeses Carolina Basualdo , Juan Brugge , Ignacio García Aresca , Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres .

, , , y . Los santafesinos José Núñez .

. Los socialistas Pablo Farías y Esteban Paulón .

y . Los radicales Mariela Coletta , Pablo Juliano y Martín Lousteau .

, y . El rionegrino Sergio Capozzi .

. Los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán.

Es importante destacar que Miguel Ángel Pichetto no se incorporó al bloque Provincias Unidas, aunque posteriormente terminó aceptando integrarse, junto a Nicolás Massot, bajo la figura de un interbloque denominado Unidos.