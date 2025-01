La renuncia de Peñaloza a la banca en la Legislatura con un mensaje implícito para Quiroga Moyano

El documento, firmado por Peñaloza, está dirigido al presidente de la Cámara, el vicegobernador Fabián Martín. Pero la misiva no sólo tiene un carácter institucional, sino que apunta a Quiroga Moyano.

El Jefe del bloque Justicialista la instó a asumir la silla vacante porque, si no lo hacía, era una actitud "lamentable".

"Es lamentable, es muy lamentable porque yo creo que los intereses colectivos y partidarios de la sociedad sanjuanina están por encima de lo personal", dijo en rueda de prensa, el lunes pasado.

La banca, que finalmente asumirá el bloquista Federico Rizo, generó una interna inesperada en el uñaquismo. Quiroga Moyano apuntó -en voz baja, en los pasillos de la Legislatura- contra el exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, jefe político de Peñaloza.

Desde el entorno de la defensora argumentaron que la renuncia respondió a una cuestión "política, no matemática", aunque reconocieron que, con ella o sin ella, el bloque Justicialista -que es mayoritario, pero no puede construir una mayoría- "no tiene los números". Incluso hablaron de "no sacrificar" al organismo, que luego pasaría a manos del orreguismo.

Mientras que Quiroga Moyano, junto con una facción del peronismo, exigieron que asuma para no disminuir el poder de fuego en la Cámara. "Hay que cuidar las negociaciones legislativas", dijeron.

Sin embargo, el reclamo, tanto público como privado, no hizo efecto. Peñaloza no asumirá. En su lugar irá el exdirector de Transporte de la gestión de Sergio Uñac. El joven abogado engrosará las filas del bloque Bloquistas, que conduce Luis Rueda y que pasará a tener cuatro votos.

De manera que el uñaquismo pierde una banca, pero retiene la Defensoría, que Peñaloza intenta teñir de política. De hecho, a eso hizo alusión en la carta de renuncia. "He recorrido cada rincón de la provincia, estrechando la relación con la comunidad", escribió.

Ciertamente, la dirigente del partido Confe buscó durante el 2024 mayor exposición pública. También firmó convenios con los intendentes del peronismo y pidió informes de situación al Gobierno provincial.

Sea como sea, el año nuevo arrancó con una pulseada de pesos pesados en el sector que responde al senador Sergio Uñac. Principalmente porque el propio Ibarra esponsoreó a Quiroga Moyano como el presidente de la "unidad" del justicialismo. Y ahora, al menos hasta donde se sabe, transitan por veredas opuestas.