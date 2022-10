La renuncia de la semana: mirá quién también abandonaría a Alberto Fernández

Zabaleta tiene que volver a negociar en Hurlingam su regreso a la intendencia, manejada ahora por La Cámpora a través del ex presidente del concejo Deliberante que asumió el ejecutivo.

También es cierto que no se va con la satisfacción del deber cumplido, sino que deja una gestión plagada de conflictos con referentes de organizaciones sociales, y una creciente cantidad de argentinos sin sus necesidades básicas satisfechas.

Ahora quien quiere volver al pago chico es el tucumano Juan Manzur, que tuvo una interna agitada con su vicegobernador Osvaldo Jaldo al abandonar el pago chico para sumarse al gabinete nacional.

Manzur no solo piensa en retomar su gestión como gobernador, sino también en ocupar algún lugar en la boleta electoral del 2023, ya que no tiene reelección y, aseguran, mantiene una imagen positiva muy alta entre sus comprovincianos.

Manzur llegó al gobierno a reemplazar a Santiago Cafiero, desplazado hacia la Cancillería. Su arribo prometió otro ritmo de gestión y un abordaje más urgente de los problemas.

Se sucedieron tempranas, en el tiempo histórico y en el tiempo real, conferencias de prensa y reuniones, que poco a poco se fueron haciendo más espaciadas, hasta prácticamente desaparecer.

El promocionado hiperactivo Manzur, si es que traía otro ritmo y otra capacidad de gestión, terminó consumido por el ritmo moroso del gobierno de Alberto Fernández, hasta el Massaso final, que lo dejó sin ningún protagonismo.

La renuncia de Manzur, afirman, es cuestión de días, aunque no abandone el gobierno hasta diciembre. Las que no están confirmadas, pero son carne de rumores, son las de otros referentes territoriales importantes que ocupan carteras. Jorge Ferraresi, en Desarrollo Territorial; y Gabriel Katopodis, en Obras Públicas, también quieren “volver a casa” para que no los olviden.

La desolación del gabinete albertista es tal, que para ocupar el cargo que dejaría vacante Manzur el presidente debería pedir el regreso de Santiago Cafiero.