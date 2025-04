La reaparición de Roberto Gattoni

Roberto Gattoni is back, al menos por un rato. El exvicegobernador volvió al ruedo público en una reunión en la que acompañó al senador Sergio Uñac con las autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). Es el retorno de una figura de confianza del exgobernador de San Juan, que genera resistencias al interior del peronismo. Ni bien apareció el posteo, hubo reacciones del universo justicialista. La respuesta del protagonista.

Uñac informó que presentó un proyecto de ley "que promueve un programa de acceso a la vivienda única con créditos hipotecarios para sectores que hoy no tienen esa posibilidad".

"Esta iniciativa plantea un programa de financiamiento que incluye certificados de crédito fiscal para bancos y entidades financieras que destinan un porcentaje de su cartera a préstamos hipotecarios para vivienda única, flexibilizando requisitos crediticios para incluir a trabajadores informales y monotributistas, y promoviendo el desarrollo de viviendas sociales", escribió.

La publicación recordó a las épocas del gobierno uñaquista (2015-2019 y 2019-2023), cuando el contador público desempeñó el cargo de ministro de Hacienda y después como vicegobernador. Sin embargo, Gattoni siempre fue más que eso. Fungió de consejero político en reiteradas ocasiones y sugirió nombre de ministros y secretarios.

Tuvo ese rol hasta la campaña de Uñac para el Senado en el 2023. En ese momento, luego de perder las elecciones provinciales a manos de Marcelo Orrego, el exgobernador reorganizó el comando de campaña y lo puso bajo las órdenes del exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, acompañado por el diputado nacional Walberto Allende y la legisladora provincial Fernanda Paredes.

Una vez que terminó el segundo mandato de Uñac, Gattoni dio un paso al costado. Decidió colgar los guantes hasta nuevo aviso. En septiembre del 2024, dijo a Tiempo que "por ahora no estoy haciendo ningún tipo de declaración".

Este miércoles, explicó a este medio el porqué de su reaparición: "Sergio me había pedido alguna colaboración y opinión sobre un proyecto de ley sobre financiamiento para la construcción de viviendas. Circunstancialmente estaba en Buenos Aires y me invitó a la presentación del proyecto en cuestión". Resaltó que "no hay nada más que eso" y desmintió cualquier retorno a la política formal. Enfatizó en que está en una "etapa abuelo, más que nada".

Naturalmente, las fotos generaron críticas. Desde un ala del partido, que estuvo vinculada a Ibarra, antes que el rawsino renunciara como asesor de Uñac en el Senado, deslizaron en off: "Él manejó la política sin saber nada de peronismo". Mientras que un exsocio del PJ, que tampoco quiso ser identificado, dijo: "Al irse Ibarra, llega Gattoni", en referencia a la enemistad entre los dos dirigentes. "Por ahora", al decir del exvice, todo indica que el nuevo rol está en el asesoramiento económico.