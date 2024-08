La presidenta del Demócrata en San Juan, sobre la pelea por el sello: "Lo seguimos construyendo nosotros"

Según explicó, "la carta orgánica exige una reunión por mes y ella a veces no podía convocarla porque tenía compromisos. Fue todo armónico y pacífico. Ella nos advirtió que no podía dedicarle el tiempo que requería".

Hoy son diputados nacionales de esa fuerza Guillermo Maximiliano Montenegro, cercano a Villarruel, Facundo Correa Llano -ahora en La Libertad Avanza-, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni.

En San Juan, desde el entorno de García, dijeron que darán pelea por el partido, que no sólo cuenta con el OK nacional, sino con un buen número de afiliados. Incluso, manifestaron en off, que el intento de Varela es una provocación a un agrupación que participó desde un principio en La Libertad Avanza. "La idea es molestar, lo intentó con otros sellos también", aseguraron.

Ahora, la propia Victoria García habló sobre el tema. Ante la consulta de este diario, sobre si va a continuar al frente del Partido Demócrata o se lo cederá a Varela, dijo: "No, lo seguimos construyendo nosotros". Mientras tanto, la excandidata en Capital insiste con publicaciones en redes sociales sobre su titularidad. En las últimas horas, celebró el cumpleaños del partido y recordó la historia de Emar Acosta, la primera legisladora mujer de Latinoamérica.