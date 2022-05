La postura de los empresarios sanjuaninos sobre la extensión de licencias

Desde la Cámara de Comercio de San Juan su presidente, Hermes Rodríguez, afirmó que lo mejor del proyecto para los empleadores es que los periodos de licencias serán cubiertos por la seguridad social. “Este proyecto habla de igualdad, diversidad y eso es bueno, pero más de eso no se puede decir porque aún no tenemos detalles más que lo que ha trascendido, aun así, estoy a favor de la iniciativa”, resaltó.

Quién fue muy crítico a la iniciativa de Fernández fue Dino Minnozzi, presidente de la Federación Económica de San Juan y secretario de Servicios de CAME. Para él, el proyecto “es un parche. Hay que hacer una reforma integral de las Leyes Laborales. Reconocemos que hay asimetría entre la licencia de padres y madres, pero hay que definir la licencia con un equipo interdisciplinario, y no por el capricho demagógico de un sindicalista o la avaricia de un empresario”. Conocida la iniciativa, se sumará como tema a tratar en un encuentro que mantendrán la próxima semana en CAME, donde debatirán sobre el régimen laboral.

En el medio de las posturas se expresó el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Mario Hernández, quien con cautela afirmó que no importa si está a favor o en contra, ya que de implementarse sería por medio de una ley. “Tendrá impacto en la productividad, pero no me parece irracional”, detalló.

“Cuidar en igualdad” no solo fija una extensión en los periodos de licencias por maternidad y paternidad, sino que también fija nuevos esquemas para licencias por hijos con discapacidad, nacimientos múltiples, prematuros, enfermedades crónicas y también por fallecimiento de cónyuge, hijo y hermano. Una iniciativa que abrirá un amplio debate en el corto plazo.