La policía volvió a enfrentarse con jubilados en la tradicional marcha de los miércoles

El reclamo se dio en la esquina de Rivadavia y Callao, enfrente del Parlamento, que estaba todo vallado para que la manifestación no llegue a esas inmediaciones. Cuando intentaban cortar la calle y dar la vuelta por el edificio, las fuerzas de seguridad avanzaron con los escudos para llevarlos a la zona de la Plaza del Congreso.

Debido al operativo que se llevó a cabo en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, se cortó el tránsito sobre Rivadavia y todo el tráfico tuvo que ser desviado en la zona de avenida Callao, generando complicaciones en la zona.

Los manifestantes denunciaron que hubo heridos y afectados por el gas pimienta que aplicaron los efectivos de las fuerzas de seguridad. Uno de los que volvió a quedar registrado por las cámaras de televisión en el medio de los enfrentamientos fue el padre Paco Olveira, que fue aprehendido por los miembros de la fuerza en medio de los enfrentamientos y rápidamente liberado.

El Gobierno reprimió brutalmente a los jubilados que reclamaban una jubilación digna.



Palos, empujones y gases contra quienes trabajaron toda su vida.

Acompañaron la movilización la Mesa Ecuménica y el cura Rodolfo Viani, de la Opción por los Pobres, también agredidos por las fuerzas de seguridad.

“Íbamos a estar en el anexo del Congreso, en la vereda, pero estaba todo vallado. Le tienen miedo a los curas, ya no mandamos al infierno”, señaló el cura, quien la semana pasada sufrió un corte en el medio de la manifestación.

Entre algunos de los reclamos, jubilados apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Esto es una vergüenza. Hasta que esto no se solucione, no voy a parar. Mi sangre va a correr, la tuya también”

“Se abusan de nosotros y sale a reprimir. Nos tiran gases. Nos tiraron al piso, me pisó uno. Nosotros venimos con un cartel, no venimos con armas. Me pisaron la mano”, señaló jubilado de 73 años que estaba en la marcha.

Minutos después de que comiencen los enfrentamientos, una columna de la Prefectura Naval avanzó para que termine el corte que estaba realizando un grupo de manifestantes, entre los que había miembros de organizaciones en apoyo a los jubilados. Hubo detenidos.

La movilización de este miércoles cuenta, en definitiva, con la participación del núcleo que sostiene el reclamo desde hace varios años. Son los que buscan desde hace tiempo visibilizar el bajo monto de las jubilaciones mínimas, que actualmente se encuentra en $366.481,75.

En ese sentido, esta marcha es la continuación de otro miércoles de tensión. Hace ya casi un mes se produjeron gravísimos hechos de violencia a partir de la presencia de hinchadas de fútbol que se enfrentaron con miembros de la policía.

De aquella jornada resultó herido de gravedad el fotógrafo Pablo Grillo, quien aún hoy todavía permanece internado por recuperar su salud en el hospital Ramos Mejías de la Ciudad de Buenos Aires.

Si bien en esta oportunidad solo se observó la columna de jubilados y un pequeño grupo del sindicato de ATE que estaba reclamando en el PAMI, suelen recibir el respaldo de miembros organizaciones como el Polo Obrero y el MST.