La Pepsi de Peluc; el retorno (con foto) de Gioja; y los chats de Romina Rosas

De momento, la única certeza del orreguismo es el discurso y el tono para la campaña: provincializar los comicios destacando la continuidad de la obra pública y la moderación ante el enfrentamiento de las figuras nacionales, tanto con el presidente Javier Milei como con la expresidenta Cristina Kirchner, que abarcan la góndola de ofertas con las expresiones constantes en redes sociales y medios de comunicación, y que intensificarán con el paso de los meses.

En San Juan, hay una particularidad respecto a La Libertad Avanza. El representante de Milei, el diputado nacional José Peluc, sostiene una postura refractaria a un acuerdo electoral con el oficialismo sanjuanino. No se trata sólo de cuestiones de índole personal, sino de una lectura política macro: Peluc cree que la fuerza libertaria puede traccionar sola y conseguir el primer lugar en los comicios de octubre. Siempre con la idea de poner un candidato "tan liviano como una pluma" que pueda ser "arrastrado por el huracán de Milei".

En Paren las Rotativas, los conductores consultaron eso mismo a Martín, que dio una respuesta de índole cotidiana ligada al fútbol. "Lo conozco a Peluc desde hace mucho tiempo, y esto es como el deporte. En la cancha vienen los roces y los empujones, pero termina el partido y después vamos y tomamos una Coca", dijo el vice.

Según pudo reconstruir este diario, en ese momento, en la sede de Acción para una Democracia Nueva (ADN), uno de los partidos fundadores de La Libertad Avanza, estaba terminando una reunión técnica entre el legislador y un grupo de colaboradores. De acuerdo a las fuentes, en la computadora estaba puesto el programa, que ahora se transmite vía streaming. Peluc escuchó la frase de Martín, esperó unos segundos y lanzó con tono irónico: "Sólo tomo Pepsi".

No hubo más menciones a las palabras del vice. Así están las cosas. No obstante, en el orreguismo están confiados en que una eventual negociación pasará por El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y no por el diputado sanjuanino. "Eso no lo va a decidir Peluc. Sería un acuerdo entre un Gobernador y un Presidente, sin interlocutores", aseguraron desde Casa de Gobierno.

Por otro lado, en la vereda del peronismo, hubo una sorpresa. El tres veces gobernador José Luis Gioja reapareció en la escena pública después de cuatro de meses de ausencia. El exmandatario provincial se sometió a una operación de cambio de marcapasos en Buenos Aires y luego tuvo un periodo de recuperación. A excepción de unos días fuera de la rosca, Gioja no dejó el teléfono y, después de unas semanas, recibió a integrantes de la dirigencia y la militancia en la histórica oficina de calle 9 de Julio.

image.png Gioja y Gramajo.

Gioja volvió al ruedo en la asunción de autoridades de la Junta Departamental de Santa Lucía. La estructura del peronismo en el departamento de los hermanos Orrego tuvo más problemas que otra cosa. El presidente electo, el uñaquista Pablo Leiva Ruiz, renunció antes de asumir so pretexto de razones de salud y familiares. La razón de fondo es que no se sintió "contenido" por la conducción de Juan Carlos Quiroga Moyano. Sea como sea, dejó el lugar vacante, a merced del giojismo, que había puesto a la vicepresidenta, Cintia Montero.

Gioja reapareció en un acto afín. Ingresó a la Junta con la guardia pretoriana, el exdiputado Leonardo Gioja y el excandidato a intendente de Rivadavia, Facundo Perrone. Entró también con el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. De hecho, durante el evento justicialista, pudo verse nuevamente la fórmula Gioja-Gramajo del 2023 porque los dos dirigentes se sentaron juntos en la segunda fila. No faltó quienes bromearon sobre la escasez de alfiles del sector del senador Sergio Uñac. Incluso llamó la atención que no concurriera el intendente de Pocito, Fabián Aballay.

Sin título.jpg

"Parece que no se quieren acordar el resultado del 23", dijo uno de los presentes. En las elecciones a gobernador de ese año, el binomio de Gioja y Gramajo vapuleó a la fórmula de Rubén Uñac y Cristian Andino, que obtuvieron el peor resultado de un oficialismo desde el regreso de la democracia.

El exintendente de San Martín, Andino, también participó del acto. Días antes concurrió al cierre del carnaval en 9 de Julio, donde se llevó, otra vez, una sorpresa. Estaba Gramajo entre los dirigentes invitados. Ya le pasó en Ullum, en el carnaval y en la fiesta de Ullum y su espejo. Los intendentes peronistas empezaron a abrir el juego. El núcleo duro del sanmartiniano dejó de serlo. Por eso, tanto Daniel Banega en 9 de Julio como David Domínguez en Ullum invitaron al fundador del San Juan Te Quiero.

Finalmente, aunque no menos importante, los chats de la intendente de Caucete, Romina Rosas. Las capturas de pantalla surgieron en una discusión entre la jefa comunal y el exsecretario de Derechos Humanos, Jorge Rodríguez. El exfuncionario se quejó del cierre del área de adultos mayores del municipio. "Si había un momento para ir en contra de los jubilados, precisamente no era este. Ni los libertarios se animaron a tanto", escribió en un grupo de WhatsApp. Rosas le respondió con un argumento partidario: "Sigue siendo parte de los que usan argumentos antiperonistas para seguir haciéndoles daño a los compañeros y al peronismo".

image.png

image.png