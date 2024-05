La nueva fecha que mencionó Guillermo Francos para la firma del pacto con los gobernadores: "Tiene un efecto simbólico importante"

Ecos del paro El Gobierno confirmó que no dará marcha atrás con ninguna medida pese a la presión de la CGT

La idea la planteó hoy el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien si bien dijo que están cerca de obtener dictamen de comisión en la Cámara alta del megaproyecto, admitió que no dan los tiempos para que se sancione antes de una nueva conmemoración de la Revolución de Mayo.

“El dictamen esperemos que esté aprobado la semana próxima. El tema se viene tratando desde enero. Hace ahora tres semanas que está en el Senado. Está sufriendo algunas modificaciones, incluso mejoras. Todo este trámite genera mejoras en la ley que me parecen positivas, y nos demora un poco más”, afirmó Francos en declaraciones al canal LN+.

El ministro encargado de la relación política con las provincias recordó que el Presidente había pensado una fecha simbólica para el pacto, con estas dos leyes aprobadas”, en referencia a la Ley Bases y al paquete fiscal. Sin embargo, intentó minimizar que el Gobierno no tenga esos dos proyectos aprobados antes del 25 de mayo.

“El presidente decidirá si hace el acto o no (en Córdoba), o si lo posterga. El presidente planteó el 25 de mayo en Córdoba, pero tenemos el 20 de junio en Rosario, en el monumento a la Bandera, también tiene un efecto simbólico importante, porque la bandera en definitiva es lo que nos une a todos los argentinos”, subrayó.

La Ley Bases y el paquete fiscal obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados el 30 de abril, después de 25 horas de debate en el recinto. Enseguida, el proyecto llegó al Senado, donde el Gobierno se ilusionaba con una rápida sanción que le permitiera llegar al 25 de mayo con las dos normas sancionadas. Sin embargo, la discusión se empantanó y el oficialismo aún ni siquiera consiguió los votos para lograr los dictámenes en comisiones.

“El Presidente decidirá cuál es la fecha. Pero él dijo que si no hay ley en mayo, habrá ley en junio, en julio. Lo importante son los efectos que esta ley tenga en el futuro”, añadió Francos hoy.

“Se está intentando consensuar un dictamen de comisión entre el oficialismo y todos los bloques que están apoyando en líneas generales. Será un despacho único, con modificaciones, que después volverán a Diputados. Pero en términos generales, las normas que se han estado trabajando en el Senado mejora mucho la redacción original nuestra y las que se hicieron en Diputados. Ellos verán, pero mi impresión es que si no hay cambios que cambien el concepto de la ley, Diputados va a acompañar”, añadió.

Acto o pacto en Córdoba, esa es la cuestión

En el Gobierno crece la preocupación por la falta de consensos para conseguir los votos en el Senado, y exploran alternativas para presionar con el Pacto de Mayo. De hecho, Milei evalúa sostener el evento el 25 de mayo con un cambio total de formato, sin políticos, y con un discurso “muy picante” contra la dirigencia.

La ceremonia del Pacto de Mayo estaba planeada inicialmente en el Palacio de Justicia, con presencia de la mayoría de los gobernadores, algunos ex presidentes, dirigentes de partidos políticos, y representantes de todas las áreas de la vida pública, desde el sindicalismo a la Iglesia. Ese día, los mandatarios provinciales y Milei firmarían el documento de 10 puntos para el desarrollo del país que presentó el Presidente con toda pompa en la Asamblea Legislativa.

Pero los planes empezaron a complicarse esta semana, cuando varios senadores que el Gobierno daba por sentado que acompañarían la ley Bases empezaron a poner en duda su apoyo durante el debate en comisiones. Y el Presidente, preocupado por no aparecer como el gran derrotado, había evaluado postergarlo hasta junio o julio, como dijo tras el acto por el busto de Carlos Menem. Sin embargo, en las últimas horas, en un clima de efervescencia en Balcarce 50, decidió que, si no le aprueban la ley, realizará el Pacto de Mayo de todas formas, pero sin “la casta”.

El lugar, en este caso, sería el Cabildo de Córdoba. Y no habría ni un solo invitado de “la política”, ni siquiera el gobernador anfitrión, Martín Llaryora, que esta semana mostró malestar por los planes de dilatar el acto por la falta de ley. Los firmantes, en tal escenario, serían los propios ciudadanos. “Si la política no acompaña, el pacto se firmará con la ciudadanía”, explicaron. No todo está dicho, y son varios los mandatarios que insisten para que se mantenga. Esta tarde, por caso, el santafecino Maximiliano Pullaro dijo, como si nada, que estaba decidido a asistir porque “cree en la importancia del diálogo”.

