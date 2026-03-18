La Justicia impidió que un sindicalista "duro" reelija al frente de un gremio industrial histórico

En una medida que afecta directamente a Abel Furlán, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y pospuso la elección del Secretariado General del sindicato prevista para este miércoles, tras una denuncia por presuntas irregularidades en los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en aquella filial gremial.

La medida cautelar ordenó a la Junta Electoral de la Seccional Zárate-Campana y a la UOM que se abstengan de proclamar resultados y de poner en posesión de sus cargos a cualquier autoridad electa durante ese proceso, en alusión a Furlán. También se dispuso la preservación del material electoral, incluidos el padrón y los registros de firmas de los votantes de cada mesa, bajo apercibimiento de sanciones.

Una hora antes del fallo, 47 de las 53 las seccionales de la UOM denunciaron que, en el marco del proceso electoral interno, se está instrumentando “un plan de difamación extraordinario articulando una serie de operaciones mediáticas y maniobras de persecución judicial que buscan desacreditar a la conducción y enturbiar la vida democrática de nuestro sindicato”.

Según se expresaron en un comunicado, anticipado por Infobae, las seccionales metalúrgicas descalificaron el reciente allanamiento a la sede central de la UOM, ordenado por el juez federal Julián Ercolini, porque, “lejos de responder a una verdadera necesidad procesal, este operativo —montado para generar un impacto mediático inmediato— es apenas un eslabón más en una cadena de atropellos”.

Los dirigentes que expresaron su apoyo a Furlán no se refirieron al fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que afecta al líder metalúrgico y pospone la elección de este miércoles, pero en este momento se realiza una reunión de urgencia de los jefes de la UOM en donde se analiza la situación y se difundirá una posición.

En su sentencia, los jueces de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del Trabajo María Dora González y Víctor Arturo Pesino se pronunciaron ante una presentación de la oposición a Furlán en la Seccional Zárate-Campana, cuyo candidato fue Angel Derosso, que denunció irregularidades en el acto electoral y solicitó la suspensión del proceso, así como la nulidad absoluta de los comicios. El 11 de marzo, la nómina disidente pidió además la orden de secuestrar y preservar material electoral y que se impida a la autoridad administrativa emitir certificados de las nuevas autoridades.

La denuncia de la opositora Lista Naranja también incluye la solicitud de que no se permita la participación de Furlán en la elección del Secretariado Nacional de la UOM. El tribunal consideró que la verosimilitud de las presuntas irregularidades está acreditada prima facie con la prueba presentada en el expediente y que el peligro en la demora se vincula con la inminente elección nacional.

La resolución advirtió que la falta de pronunciamiento de las autoridades internas de la UOM ante la denuncia produce, en la práctica, una denegación y permite la intervención de la vía judicial directamente, conforme la modificación reciente del Decreto 342/2025.

La decisión implica la suspensión del acto electoral nacional hasta que el tribunal adopte un pronunciamiento definitivo sobre la nulidad planteada. El artículo 49 de los estatutos de la UOM establece que el Secretariado Nacional debe ser elegido por un Colegio Electoral cuyos integrantes surgen de cada seccional y, según consideraron los camaristas, la validez de ese proceso queda en cuestión si no se resuelve previamente la situación de la Seccional Zárate-Campana.

La resolución judicial también dispone el traslado de la acción de nulidad a la UOM, a la Junta Electoral Nacional y a la Junta Electoral Seccional Zárate-Campana, por 10 días, para que respondan y ofrezcan prueba pertinente.

Sin embargo, el fallo de los camaristas aclaró que sólo resuelve sobre medidas cautelares y que no implica un pronunciamiento sobre el fondo del caso, que quedará definido en etapas posteriores según la documentación y pruebas que se presenten ante el tribunal.

El pronunciamiento en favor de Furlán

En su comunicado, que se difundió antes de que se conociera el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, las seccionales de la UOM consideraron “inadmisible que la Justicia se preste a este tipo de puestas en escena a escasos días de la elección del Secretariado Nacional en una clara maniobra de persecución a nuestro secretario general, confirmando una clara intencionalidad de interferir en la voluntad de los trabajadores”.

El documento recuerda que los ataques ya se habían producido “pocos días antes de la construcción de la contienda interna en la seccional Zárate-Campana, con operaciones de medios y denuncias falsas: intentaron por todos los medios detener el proceso electoral porque sabían que no contarían con respaldo en las urnas” y “recurrieron a las peores prácticas antisindicales: violencia, rotura de urnas y de padrones”.

No obstante, remarcan que “las elecciones en la seccional Zárate-Campana arrojaron un resultado contundente y transparente, con una participación masiva de los afiliados y con todas las garantías necesarias para que cada trabajador pueda expresar su voluntad en las urnas”.