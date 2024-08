La justicia de Brasil ordenó la suspensión total de X (ex twitter)

Advertencia Diputado cordobesista pidió que Javier Milei "no use el Twitter" hasta que se vote la Ley de Bases

Según se indica en el anuncio, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil debe tomar todas las medidas necesarias para impedir el funcionamiento de la plataforma. En tanto que también se enviaron órdenes a Apple y Google no solo para que eliminen X (Twitter) de la App Store y la Play Store, sino también para que bloqueen el funcionamiento de sus apps en iOS y Android , respectivamente.

El juez de Moraes, con quien Elon Musk mantiene una enemistad pública, le había dado un ultimátum a X (Twitter) el miércoles por la noche. El magistrado le había dado 24 horas de plazo a la red social para nombrar a un nuevo representante en Brasil, bajo la amenaza de suspensión total en caso de no cumplir. No obstante, la plataforma había dejado en claro que no planeaba acatar la orden.

En la noche del jueves, la cuenta de Asuntos Gubernamentales Globales de X (Twitter) publicó un comunicado alertando que el bloqueo judicial era inminente. "Pronto el juez Alexandre de Moraes ordenará el cierre de X en Brasil, simplemente porque no acatamos sus órdenes ilegales de censurar a sus oponentes políticos. Entre estos enemigos se encuentran un senador electo legítimamente y una joven de 16 años, entre otros", indicaron desde la firma de Musk.

"La cuestión fundamental que está en juego aquí es que el juez de Moraes exige que infrinjamos las propias leyes de Brasil. Sencillamente, no lo haremos. En los próximos días, publicaremos todas las demandas ilegales del juez y todos los documentos judiciales relacionados en aras de la transparencia. A diferencia de otras redes sociales y plataformas tecnológicas, no cumpliremos órdenes ilegales en secreto", agregaron.

En el transcurso de este viernes, Elon Musk realizó varias publicaciones contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Lo definió como "un dictador malvado disfrazado de juez" y hasta lo comparó en varias imágenes con Lord Voldemort, de Harry Potter.

Lula se plantó

Horas antes, el presidente Inacio Lula Da Silva se le había plantado al magnate dueño de la red social: "Porque tiene mucho dinero no puede faltar el respeto. No puede andar ofendiendo al presidente, diputados, senadores, Corte Suprema. ¿Quién se cree que es? Tiene que respetar la decisión de la Corte. Tiene que aceptar las reglas de este país".