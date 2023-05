La hija de un político histórico que sigue sus pasos en Santa Lucía

Hija de quién fuera intendente del departamento en dos oportunidades, en 1995 y su reelección en 1999, se animó a dar el paso de la mano del empresario que inició su carrera política casualmente junto a su padre.

"Eduardo me convocó y no le pude decir que no, en cierto modo siento que es un reconocimiento a mi papá y a lo que me dedico, como emprendedora que me considero", destacó la artista que confesó haberse colocado alguna vez los patines.

Si bien proviene de la familia campeona en el hockey sobre patines, incluso aseguró que es madrina de un campeón del mundo, Carla reconoció que lo suyo siempre fue el arte, la cultura y la formación académica, por lo que en su labor diaria se dedica a ello.

En cuanto al desafío de estrenarse en un ámbito diferente al suyo, señaló que lo hace por el amor que siente por Santa Lucía y por los suyos. "Tengo todo en Santa Lucia, mi estudio está frente a la plaza, mis afectos y mis proyectos están acá", expresó y agregó: "Acá todos me conocen, como la hija de mi papá, la nieta de Don Cabello".

Respecto a sus propuestas, indicó que la meta sería llegar a todo el departamento y poder ofrecer oportunidades y herramientas a todos, con el objetivo de que puedan emprender y tener la posibilidad de crecer, cómo alguna vez ella la tuvo de joven cuando recién se iniciaba.

Si bien la mujer declarada 'hacedora de la cultura' por el Senado de la Nación admitió que la puesta del justicialismo no es sencilla en la comuna, declaró que hay mucho por hacer, por crear y conectar. "No es fácil, pero siempre se puede hacer las cosas todavía mejor", sostuvo.

Fue por ello que se despidió y destacó: "Siempre digo que soy nacida, criada y consentida de Santa Lucía".