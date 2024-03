La estrategia de LLA en San Juan para conseguir los votos para el DNU

La Ley N° 26.122 establece que, para dejar de tener vigencia, un DNU debe ser rechazado por las dos cámaras, la de Senadores y la de Diputados. Es decir que, aunque este jueves el Senado rechazó el decreto de Milei, continuará vigente hasta tanto la Cámara baja se expida al respecto. Solo quedará sin efecto si Diputados también lo rechaza.

"Yo voy a hablar con todos los que pueda hablar. (Nancy) Picón y (María de los Ángeles) Moreno nos acompañaron en la sesión del día miércoles para un nuevo tratamiento del zafarrancho que estaba proponiendo este sector de la política", destacó Peluc en diálogo con radio Estación Claridad.

El libertario cuenta con este antecedente que abre expectativas respecto a que los legisladores que responden al gobernador Marcelo Orrego podrían levantar la mano a favor del DNU. Incluso para la votación de la Ley Ómnibus los orreguistas votaron a favor, lo que fue puesto sobre el tapete por Orrego en varias oportunidades, con la meta de que el presidente tomara nota.

Peluc se mostró cauto sobre qué espera ahora de los orreguistas: "Podrían apoyar, pero no hay nada asegurado y depende de ellos".

En la Cámara baja por San Juan además de Peluc y las orreguistas Picón y Moreno, están los tres del PJ y uñaquistas, Walberto Allende, Jorge Chica y Fabiola Aubone, que forman parte del bloque Unión por la Patria, con los que Peluc aseguró que también va a hablar para buscar apoyo, pese a que está claro el rotundo rechazo del PJ a esta norma.

Peluc se mostró optimista: "Logramos votar en general a la ley ómnibus. Hemos logrado no tratar el cachivache de la ley que se pretendía tratar con respecto a los jubilados. Tengo la esperanza de que lo podamos conseguir, sí".

Sobre si cree que hay algunos sectores que pueden cambiar de postura, Peluc dijo que "nosotros desde el día que asumimos no hemos parado. Nosotros nos reunimos desde martes a jueves todos los días. Y el presidente tiene reuniones de lunes a viernes". Y agregó: "Tengo que hablar con todos. No estamos haciendo nada en contra de la sociedad".

También precisó el libertario sanjuanino sobre la posible fecha para tratar el DNU en Diputados que "hay un pedido de sesión especial para la semana que viene y, bueno, veremos ahí qué es lo que, si sale o no la sesión, depende de lo que sea, depende del labor parlamentaria. Y ya empiezan las sesiones ordinarias y hay que ver qué temas se introducen y qué temas no". No obstante, se diferenció de la polémica medida tomada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en el Senado. "Pero nosotros, al menos, creo que esperaremos el tratamiento del DNU en comisión para tratarlo, porque para mí las normas se han hecho para cumplirlas".

Además, Peluc habló de la celeridad que dicen requerir para tratar el DNU: "La Argentina no tiene tiempo para perder. En la situación que estamos no tenemos tiempo para perder. Hay que dejar de dilatar las cosas, que es lo que vienen haciendo día a día. La gente lo va a sacar o no. La gente se saca con votos, no importa. Salvo que sean golpistas".

Dardos contra Villarruel y contra Uñac

Peluc se mostró cauto en pegarle a Villarruel por su decisión de mandar a votación el DNU sin pactar un dictamen de comisión, pero dijo que él lo hubiera hecho de otra manera. "No sé si se equivocó. Creo que había pedidos concretos de sectores para el tratamiento en esa sesión. Era una sesión especial que estaba pedida para eso. Y creo que a partir de ahí sumaron otros decretos de necesidad de urgencia que no habían sido tratados nunca. Yo lo que sí creo, reglamentariamente, es que debería haber tenido dictamen. La Comisión estaba trabajando en eso. Entonces, si me hubiera tocado estar en el lugar de ella, obviamente hubiera esperado a que por lo menos haya un dictamen de mayoría y minoría, o de minoría solo, o de mayoría solo", afirmó el sanjuanino.

Y se explayó sobre la decisión de la vicepresidenta: "No cometió un error. Son criterios. Hay artículos para las dos cosas. Como a mí me gusta la democracia y el diálogo entre las partes, hubiera priorizado el tratamiento en comisión hasta que se agote, que ¿cuánto podría demorar? Una semana más, cuando mucho. Y la semana que viene lo hubieran estado tratando. Pero primero el diálogo y la interpretación en comisiones. Digo, no es fácil votar algo sin el tratamiento de las comisiones. Es mi forma de ver las cosas. Lo que no quiere decir que legalmente esté mal planteado".

Sobre el enfrentamiento entre Villarruel y Milei, el diputado nacional opinó que "Es una especulación desde la oposición. Ambos vienen trabajando juntos desde mucho antes del proyecto presidente. Lo venían haciendo bajo un mismo pensamiento. Y yo soy de los que pienso que ahí no hay diferencia. Al menos hoy no la veo. No quiere decir que todos los diputados o senadores piensan iguales, tienen sus criterios, pero no hay ninguna diferencia política. Eso lo descarto totalmente, porque yo he estado reuniéndome con los dos y está todo bien. Se vería. En política algo aprende a leer".

image.png Sergio Uñac, a la izquierda, en la sesión del Senado en la que él y otros senadores rechazaron el DNU de Javier Milei.

Consultado sobre si coincide con la idea de Milei que los senadores que rechazaron el DNU son "traidores a la Patria, analizó que "puede ser que el presidente tenga una personalidad muy fuerte, pero no nos olvidemos tampoco que lo único que están haciendo es poner palos en la rueda. Es la primera vez en la historia de la Argentina, que a tres meses de estar un presidente le rechazan un DNU. La sociedad votó para generar este cambio, porque el presidente dijo que iba a hacer todo esto y la gente lo votó. Ahora, si vos me decís que el presidente está haciendo lo contrario de lo que dijo en campaña, creo que hay que ponerle un freno. Pero está haciendo exactamente lo que dijo en campaña, pero lo que pasa es que los argentinos en política no están acostumbrados a que el político diga lo que va a hacer y lo cumpla".

Apuntó contra el ex gobernador Sergio Uñac, "por lo menos están traicionando al electorado. Sí, son traidores a la Patria. Uñac está votando en contra de lo que la sociedad le demostró en las urnas, porque está votando en contra de la voluntad popular".