La emergencia en la obra pública se aprobó con fuertes cruces en la Legislatura

Horas antes de la sesión, los legisladores se reunieron para llegar a un acuerdo. Los tres giojistas venían advirtiendo sobre su voto en contra. Argumentaron que después del análisis que hicieron en comisión, consideraron no satisfactorias las respuestas del ministro Ortíz Andino y consideraron muy impreciso el mecanismo de revisión de todos los contratos de obra pública en San Juan. Cuestionaron que no se presentó listado de obras ni montos.

"Somos consientes de la grave situación en la que se encuentra la provincia, hemos pedido información para acompañar el proyecto pero deja muchas dudas, no da detalles de las obras comprendidas", dijo el macrista Enzo Cornejo, quien hizo hincapié además sobre las dudas respecto del proyecto y pidió que vuelva a comisión para seguir estudiándolo. Esta moción fue rechazada.

Por su parte, desde Producción y Trabajo, Sergio Miodoswky dijo que dado que no había prosperado el reenvío a comisión, el voto del bloque Juntos por el Cambio sería en contra.

El peronista Cabello esbozó una encendida defensa y advirtió sobre más de 8.000 puestos de trabajo en riesgo. Remarcó que "es una ley que quizá pueda verse con algunos grises, pero que la provincia tiene equilibrada sus cuentas, lo que está mal es la obra pública". Instó a salir a sostener los empleos.

Eduardo Cabello (PJ) defiende el proyecto de emergencia de la obra pública en San Juan

"La obra pública tiene gran importancia en nuestro presupuesto y sienta precedentes en todo el país", argumentó a su turno el oficialista Rodolfo Jalife. Tomó la posta de Cabello para explicar detalles y rebatir algunos cuestionamientos de los de Juntos por el Cambio. Sostuvo que la nueva linea de base tendrá un tope de 20 y 30 por ciento dependiendo del caso, desde una fecha de corte hasta la finalización de la obra. Remarcó que está la garantía de que esa línea de base sera pactada legalmente. También, que se respetan los principios de esfuerzo compartido y de mantenimiento del contrato. "Acá no hay letra chica, se faculta a un nuevo método de redeterminación de precios y puede ser útil a nivel nacional porque la situación es la misma es todo el país", sentenció. Jalife puso énfasis en que en el procedimiento interviene Hacienda, que verificará la disponibilidad financiera y factibilidad de revisar los contratos. Así, destacó, también se asegura el proceso de control interno y externo, sumando al Tribunal de Cuentas inclusive y la Cámara de Diputados. Además existe una comisión de seguimiento que puede pedir informes, afirmó. El legislador dijo que la herramienta abarca a todas las obras en ejecución o en vías de realización. El Ministerio de Hacienda verá la factibilidad y el Ejecutivo dispondrá vía reglamentaria cómo se implementará, pero se presupone que será primero con las obras que implican mayor cantidad de trabajadores. "La ley tiene todas las garantías y la necesita urgente San Juan por la importancia de la obra pública en la provincia", dijo y recibió un aplauso de sus compañeros de bloque.

También dio sus argumentos el bloquista y socio del PJ, Edgardo Sancassani. "Propusimos cambios al proyecto original y pedimos tiempo para empezar a trabajar. La ley era genérica y no había topes. Se cambió la mitad de los artículos", sostuvo.

Por la oposición habló Nancy Picón y dijo que la ley no puede tener dudas, debe ser clara. Y tenemos más dudas que certezas". Ahondó diciendo que "pido que tengamos a partir de ahora mas respeto. Por pensar distinto no somos necios. Me parece una falta de respeto que aplaudan cuando un diputado habla de necedad y como si estuviéramos en una cancha. Háganse cargo, no todos los males los trajo Macri".

La diputada Nancy Picón explicó su postura en torno a la Ley de Emergencia de la Obra Pública

La diputada oficialista Florencia Peñaloza le salió al cruce a la macrista. Le endilgó que no podía hablar de falta de respeto por aplaudir cuando la oposición empapeló el recinto en contra de la ley de lemas.

Florencia Peñaloza cruzó a la oposición en el debate por la Ley de Emergencia en la Obra Pública

El último en exponer fue el presidente del bloque uñaquista, Juan Carlos Abarca. "Hemos cambiado más del 50% del proyecto. Se establece que si la ministra de Economía no lo aprueba no se hace nada. La obra pública tiene gran necesidad de seguir adelante, porque cada empresa tiene gran cantidad de empleados adentro", remarcó.