Javier Milei sorprendió en un streaming con su famoso perro Conan

“Acá está Conan, ¿viste que es de verdad? Son buenitos, pero son muy territoriales. Con humanos no, pero con otros perros sí”, explicó el Presidente mientras sostenía a su emblemático mastín con correa, ante la mirada atónita de los conductores.

Conan es mucho más que una mascota para Milei: es el perro que marcó un antes y un después en su vida, y además es el padre de sus otros cuatro canes, todos bautizados con nombres de economistas austríacos: Milton (por Friedman), Murray (por Rothbard), Robert y Lucas. “En la casa de mis padres siempre hubo animales, pero el momento en que me fanaticé fue cuando mi mamá compró dos ovejeros alemanes. Ahí se generó una cosa mucho más talibanizada”, recordó con humor.

Durante la emisión, Karina Milei anunció que ambos donarían un millón de pesos a las fundaciones beneficiadas por la jornada solidaria, sumando así un gesto concreto al evento.

Aunque el foco inicial fue la conmovedora presentación del can presidencial, la entrevista rápidamente giró hacia la política. En ese terreno, Milei no escatimó críticas: apuntó contra la oposición, el gobernador bonaerense Axel Kicillof —a quien volvió a calificar como “pichón de Stalin” y “pigmeo maligno”— y diversos sectores del periodismo. “Los medios me han dicho de todo: incestuoso, zoofílico, nazi. Y después viene el vuelto y no se la bancan”, sostuvo.

También explicó cómo su constante presencia en redes sociales le ha permitido detectar y corregir decisiones en su gobierno, como las salidas de la excanciller Diana Mondino y de Florencia Misrahi, extitular de la AFIP.

Pese al tono confrontativo de buena parte de la charla, fue Conan quien se robó la escena: el perro que simboliza la faceta más personal y emocional del Presidente debutó finalmente ante cámaras, poniendo rostro a una figura que hasta ahora solo se conocía por su fama.

Y con la presentación de su fiel compañero, Milei dejó en claro que, más allá de sus luchas políticas, sigue siendo el hombre que habla con sus perros y los considera parte esencial de su vida.