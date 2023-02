Jaime Durán Barba sorprendió: "La mejor candidata es...

El ex asesor estrella de Mauricio Macri , a quien llevó a la presidencia, y con el que luego se distanció, aseguró que en el peronismo no se puede encontrar una mejor candidata para la presidencia que Cristina Kirchner: “Creo que Cristina es la mejor candidata sin dudas".

En distintos términos apuntó contra el presidente Alberto Fernández: “Después de la inflación a la que ha llevado al país, de esos grados de pobreza y con la total incoherencia permanente con la que habla de cualquier tema, es insólito que busque la reelección".

Durán Barba también se refirió al otro candidateable del oficialismo, Sergio Massa: “Se jugó una ficha que es ´controlo la economía y soy candidato´. Yo creo que la economía quedó mal, entonces ser candidato no tiene mucho sentido. La mejor candidata de ellos es Cristina Fernández y a mí me parecería bueno que se presente, porque de una vez por todas sabríamos si la gente la respalda o no la respalda".

De todas formas, relativizó su posición al explicar que “según las encuestas que veo de Argentina, los números no la respaldan. Cristina tiene los peores números que tuvo en la década, pero sí es la mejor candidata que la presenten y vean qué pasa".