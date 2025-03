IPV definió cuáles serán los primeros barrios que entregará este 2025

El barrio que se encuentra casi listo para entregar es El Jagual. Se trata de un complejo habitacional de más de 140 viviendas y es parte de un plan de erradicación de asentamientos. Formó parte de los barrios que se construyeron para víctimas del terremoto del 2021, que en su momento fueron censadas.

El otro complejo que se puede entregar es el Puente Verde, ubicado en Iglesia. Tiene un total de 44 viviendas y fue sorteado en la gestión anterior, en el mega sorteo de 600 viviendas que se llevó adelante. Por su parte, en Chimbas, el barrio que se encuentra avanzado es Las Tres Marías.

Peralta indicó que, más allá de la entrega de los barrios heredados por la gestión anterior, se encuentran evaluando cuáles son las necesidades de viviendas que hay en los diferentes departamentos y cómo saldarla. Sí puntualizó en que el plan ya no es construir "mega barrios", sino estructuras más pequeñas de un máximo de 50 casas. "Lógicamente, ya no contamos con los fondos de nación, que antes eran casi el 60 o el 70% de lo que manejaba el IPv y hoy no contamos con eso, pero eso nos ha llevado a tener una planificación ya no de megabarrios, sino de barrios un poco más chicos", dijo al respecto la funcionaria.