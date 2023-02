Increíble: mirá por qué coincidieron un libertario, un trotskista y una radical

Heller, dirigente político, y ex vicepresidente de Boca Juniors, señaló: “En los países que nos rodean no hay inflación, pero no por eso tienen menos pobres o mejor distribución de la riqueza. Las realidades de las corrientes migratorias regionales muestran que la Argentina sigue siendo uno de los países en los que mejor se vive”.

Los dirigentes citados reaccionaron en sus redes sociales, al igual que otros personajes de los medios y la política nacional.

El libertario Ramiro Marra apuntó: “Hay 5,5 millones de niños viviendo en la pobreza y 1,3 millones afectados por la indigencia ¿Cómo les da la cara para decir eso? Estos Kirchneristas todos unos mentirosos, ladrones, corruptos e hipócritas, reventaron el país”.

Néstor Pitrola, el dirigente del PO, posteó: “Se nota que Carlos Heller va del directorio de su banco a la cámara de diputados. Y, claro, en el recorrido no pasa por Matanza, ni por José C. Paz o Ciudad Oculta. Tampoco vive de una jubilación de 50 lucas, a pesar de su edad. Hay que ilustrar al diputado kirchnerista”.

Silvia Lospennato, la radical macrista que saltó a la celebridad por sus fuertes posturas feministas y pro aborto en diputados, fue más escueta: “40% de pobres hay en nuestro país! No tienen cara. #ElRelatoSeCaeAPedazos”.

Los periodistas de La Nación Más Javier Lanari y Manuel Adorni también trinaron contra las declaraciones del ex Gerente del Banco Credicoop.

Adorni, economista de profesión, retuiteó una foto con la declaración de Heller y simplemente escribió: “¿?”.

Lanari, panelista de algunos programas del canal de la familia Saguier disparó: “Es evidente que Heller hace mucho no camina por la calle, no va al supermercado ni habla con los trabajadores...”