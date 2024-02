Ibarra y Colombo, en Off the record: la mirada del peronismo y JxC sobre el Gobierno de Milei

Este miércoles, los dirigentes Mauricio Ibarra -por el peronismo- y Rodolfo Colombo -por Juntos por el Cambio- participaron del primer programa de la nueva temporada de Off the record, el streaming de Política del diario Tiempo de San Juan, que conducen Fernando Ortiz y Santiago Riveros. Ambos hicieron un análisis del Gobierno de Javier Milei y su relación con las provincias. También opinaron sobre la gestión de Marcelo Orrego.

El jefe de asesores del Gobierno sanjuanino, Colombo, dijo: "Coincido en la parte de San Juan. Hay que respetar con todo criterio que la gente votó a Milei sabiendo lo que era. Creo que parte del voto a Milei tiene que ver con el hartazgo hacia el kirchnerismo. El 60% de la gente en la unificación entre Milei y Patricia votó contra el kirchnerismo".

También afirmó: "Coincido con Mauricio en que Milei no tiene en cuenta a los pobres, pero tampoco a la clase media. Arrancó con 50% de pobres y ya tenemos 57%. Me parece que el shock era parte de lo que prometió. Pero tiene que tener el equilibrio para no trasladarlo a las provincias. Si me decís que el déficit cero tiene que ver con bajar la inflación y licuar los sueldos, hay algo que no cierra. Bajas la inflación, pero no podés comprar nada".

El peronista tomó la posta y puso el foco en la eliminación de los subsidios al transporte. "Los fondos no son regalos de Nación a la Provincia. El fondo compensador es para que el transporte llegue a donde no es rentable llegar como ir a Sarmiento a las 23 con cinco personas nada más. Hay una Argentina con gran cantidad de desigualdades. Así como tiene derecho una persona que tiene la parada frente a su casa, también tiene derecho al transporte una persona que trabaja en un lugar alejado".

Por eso, criticó al Presidente: "El desconocimiento de la política, del interior, de la vida de la gente, hace que Milei tome este tipo de decisiones. Los políticos provinciales no podemos dejar que nos atropellen. Milei plantea que estos fondos son cajas de la política. No es así".

Para el rubio de Juntos por el Cambio: "Una cosa es ser candidato, otra ser presidente de la Nación. Si vos te cerrás en un dogma en que todo lo arregla el mercado, entonces dejas afuera a un montón de gente".

Colombo se animó y dijo: "Cuando le planteas al Gobernador esta baja del fondo compensador, no es al Gobernador, no es dejar de contratar a Lali -más allá de los errores que se han cometido en San Juan-, no es que deje de hacer eso para ver si compensamos al ullunero que no puede viajar".

Ante esa situación, marcó: "Vamos a tener que hacer algo, es la realidad que nos tocó. Tanto Marcelo (Orrego en la Provincia) como Carlos (Munisaga) en Rawson llevan 70 días. Hay un periodo de acomodamiento frente a una crisis enorme. Hasta el costo de la resma de papel vale un 70% más que el mes pasado. Creo que Milei, así como le pidió perdón al Papa, tiene que rectificar. Creo que se va a normalizar".

También aprovechó para pegarle al kirchnerismo: "El problema es de fondo. El problema fue el quiebre del menemismo, que le sacó a las provincia para depender del ATN. Somos nacióndependientes. El kirchnerismo hacía lo mismo. Si no estabas de acuerdo con ellos, te tenían de rodillas. Los sanjuaninos estamos pidiendo lo que nos corresponde".

Sobre la realidad de la política provincia, Colombo dijo que el peronismo en la oposición "está en proceso de maduración. Les cuesta a los muchachos. Son muchos años de oficialismo con mayorías automáticas. En el municipio de la Capital nunca contestaron un pedido de informe. En 15 años, nunca. Hoy tienen que entender que perdieron las elecciones y gobernamos otros. En la Cámara no somos mayoría, pero te diría que hasta es bueno. Esa convivencia de esa madurez que hay que tener un diálogo permanente porque los sanjuaninos están en el medio".

En tanto, Ibarra defendió: "Somos un partido con muchos años de historia, que tiene vocación de poder y que considera un arte el gobernar".