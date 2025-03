Guillermo Velasco presentó Sumar UNSJ: compañera de fórmula, candidatos confirmados y ejes de gestión

WhatsApp Image 2025-03-06 at 13.00.11 (1).jpeg

“Es un desafío importante. Desde el primer momento que empecé a trabajar en el grupo de Guillermo, me gusto porque me encontré con ideas, con ganas de construir y de pensar una universidad distinta. Luego surgió la propuesta de esta candidatura y para mí es un desafío importante”, detalló Ruiz a Tiempo de San Juan.

Por su parte, Velasco señaló que surgen como tercera opción ante un rechazo a la posibilidad de renovación de las autoridades actuales, y con cierta desconfianza a las propuestas que se plantean desde otros espacios. “Lo que le hace falta a la Universidad Nacional de San Juan es tener gestión, conducción. Nosotros pretendemos que sea plural, que sea inclusiva y que tenga un proyecto que sea acordado por todos los sectores de la universidad, por supuesto con la participación del gobierno provincial y de las entidades profesionales”, remarcó.

La fórmula Velasco – Ruiz estuvo acompañada por los candidatos que tiene conformado el espacio por el momento. Sucede que no hay, al menos hasta hoy, propuestas para todas las unidades académicas de la UNSJ.

Por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, por la agrupación Ser de Exactas, va como candidata a decana Alejandra Pittaluga, y como vicedecano el licenciado Manuel Ortega.

Por la Facultad de Ingeniería va como candidato a decano por la agrupación Sumar Ingeniería Víctor Doña, y como vicedecano el ingeniero Emanuel Serrano.

Por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, por la agrupación Trazos FAUD el candidato a decano es Carlos Herrera, quien estará acompañado de la arquitecta Aída Cáliz.

Finalmente, por la Escuela Universitaria Ciencias de la Salud, la candidata a directora por la agrupación Sumar Salud se encuentra la Dra. Ana Naranjo, quien estará acompañada en la formula por Alejandro Gómez.

Al ser consultado Velasco por los candidatos de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, aseguró: “No es el lanzamiento de Guillermo Velasco rector, sino de una fórmula, y también de un espacio donde se han confirmado cuatro unidades. No salimos a buscar los candidatos, cada unidad tiene sus propias dinámicas. Somos respetuosos de esas maneras. Quienes se suman lo hacen porque están convencidos. En las dos unidades que faltan hay docentes trabajando, los tiempos dirán si terminan de conformarse o no. Si llegan a conformar la formula no es lo importante, sino tener gente comprometida”.

Ejes de gestión de Sumar UNSJ

Durante la conferencia, fue Mónica Ruiz la encargada de explicar los ejes de la propuesta.

Gestión: “Consideramos que la gestión y nuestra experiencia es clave para esto, para que los sistemas funcionen de manera sinérgica y con visión de futuro. Tener un proyecto de universidad a futuro al cual todos podamos sumarnos”.

“Consideramos que la gestión y nuestra experiencia es clave para esto, para que los sistemas funcionen de manera sinérgica y con visión de futuro. Tener un proyecto de universidad a futuro al cual todos podamos sumarnos”. Transparencia: “Apuntamos a la transparencia de todos los procesos. Es fundamental, por un lado, porque es una de las formas de defender el sistema universitario. Y por otro, una forma que la comunidad sepa a dónde se dirigen los fondos que aportan con sus impuestos”.

“Apuntamos a la transparencia de todos los procesos. Es fundamental, por un lado, porque es una de las formas de defender el sistema universitario. Y por otro, una forma que la comunidad sepa a dónde se dirigen los fondos que aportan con sus impuestos”. Innovación: “necesitamos tener una universidad innovadora, con propuestas, con desafío tecnológico que esté a la altura de las circunstancias. No solo para resolver problemas de la comunidad, sino también nuestros propios problemas internos”.

“necesitamos tener una universidad innovadora, con propuestas, con desafío tecnológico que esté a la altura de las circunstancias. No solo para resolver problemas de la comunidad, sino también nuestros propios problemas internos”. Vinculación: “Este eje es clave, ya que debemos vincularnos hacia adentro, hacia una universidad unificada, para luego vincularnos con la comunidad toda y establecer vínculos sinérgicos. Vínculos con los municipios que son los principales actores, con otras instituciones y vínculos con el sector privado que se deben fortalecer. Forma de vincularnos con el otro de manera diferente. Establecer vínculos de respeto, saludables y respetuoso de la diversidad del otro nos permitirá ser una comunidad universitaria.

“Hoy día empezamos y estamos convencidos que esta elección se gana en esta relación cara a cara, en llegar a todos los estamentos, en poder transmitir lo que nosotros pensamos de lo que le está faltando a la universidad y poder transmitir lo que nosotros pensamos que hay que hacer en estos 4 años que se vienen, que van a ser muy complejos por una situación nacional. No solo tenemos que pensar en la defensa de la universidad, sino que tenemos que pensar a la vez en el crecimiento de la universidad”, sintetizó Guillermo Velasco.

De esta manera, Sumar UNSJ inicia la carrera de cara a las próximas elecciones universitarias. Las expectativas de la fórmula Velasco – Ruiz están puestas en pelear una segunda vuelta y quedarse con la conducción de la Universidad Nacional de San Juan.