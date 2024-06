Guillermo Francos negó un "acuerdo" con senadores para no privatizar empresas del Estado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó hoy que el Gobierno quiere reponer las reformas del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales que fueron rechazadas por el Senado porque está vinculado al “compromiso que asumió el Presidente” Javier Milei con las provincias, y reiteró que no hubo un acuerdo en el Senado para eliminar a Aerolíneas Argentinas, Correo Oficial y Radio y Televisión Argentinas de la lista de empresas que el Poder Ejecutivo quiere privatizar.

Francos aclaró que "no tuvimos un acuerdo en el Senado” para eliminar de la lista tres empresas públicas como “si lo tuvimos con el RIGI”, pero reconoció que “no tenían los votos para sostenerlo” y señaló que "no tenemos un compromiso de que Diputados no pueda insistir en esos temas, por lo que también le pedimos a Diputados insistir en las privatizaciones. Supongo que quienes sostuvieron estos temas en el primer debate lo sostendrán en el segundo”.