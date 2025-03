Gobernador massista criticó a Cristina Kirchner: "No nos...

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz , rechazó las críticas de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner hacia los diputados peronistas que votaron a favor de un nuevo acuerdo con el FMI y dijo que los legisladores “dieron gobernabilidad” a un Presidente “elegido legítimamente por la gente”.

“No nos subestimen más a los salteños, la Argentina no empieza y termina en Buenos Aires”, dijo Sáenz, y agregó: “entendemos que lo que han hecho es dar gobernabilidad a alguien que ha sido elegido legítimamente por la gente. Somos responsables cívicamente de eso y creemos que el diálogo siempre es el camino. No podemos oponernos a todo”, recalcó.